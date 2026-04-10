Торговать Albemarle Corporation - ALB CFD

О компании Albemarle Corporation

Корпорация Albemarle является разработчиком, производителем и продавцом специальных химических продуктов, которые обслуживают своих клиентов на различных конечных рынках, включая хранение энергии, нефтепереработку, бытовую электронику, строительство, автомобилестроение, смазочные материалы, фармацевтику и защиту растений. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента. Литиевый сегмент разрабатывает и производит ряд основных соединений лития, включая карбонат лития, гидроксид лития, хлорид лития, а также специальные литиевые продукты и реагенты с добавленной стоимостью, включая бутиллитий и литийалюминийгидрид. Бромный сегмент включает продукты, используемые в решениях по пожарной безопасности и других областях применения специальной химии. Его технология пожарной безопасности позволяет использовать пластмассы, повышая огнестойкие свойства этих материалов. Три продуктовые линейки сегмента катализаторов включают в себя Clean Fuels Technologies, катализаторы и добавки для каталитического крекинга в псевдоожиженном состоянии и решения для катализаторов.

Текущая цена акций Albemarle Corporation составляет 172.67 USD.

