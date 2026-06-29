Торговать Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL

О компании Jones Lang LaSalle Incorporated

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) - компания, предоставляющая профессиональные услуги, специализирующаяся на управлении недвижимостью и инвестициями. Компания осуществляет свою деятельность через четыре бизнес-сегмента: Северная и Южная Америка; Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) и Азиатско-Тихоокеанский регион. Компания предлагает услуги для удовлетворения потребностей владельцев недвижимости, арендаторов и инвесторов. Она предоставляет своим клиентам ряд услуг на местном, региональном и глобальном уровнях. Услуги в сфере недвижимости включают лизинг, рынки капитала, комплексное управление недвижимостью и объектами, управление проектами, консультирование, консультации, оценку и услуги в области цифровых решений на местном, региональном и глобальном уровнях. LaSalle предлагает клиентам инвестиционные продукты и услуги в сфере недвижимости, такие как частные инвестиции в различные виды недвижимости, включая офисную, промышленную, медицинскую и многоквартирную жилую. LaSalle позволяет клиентам инвестировать в отдельные счета, ориентированные на публичные акции в сфере недвижимости.

Текущая цена акций Jones Lang LaSalle Incorporated составляет 314.76 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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