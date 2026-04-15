О компании Sunrun Inc.

Sunrun Inc. занимается разработкой, установкой, продажей, владением и обслуживанием жилых солнечных энергетических систем (проектов) в США. Компания предоставляет аккумуляторные батареи вместе с солнечными энергосистемами своим клиентам на отдельных рынках и продает свои услуги коммерческим застройщикам через предложения по многоквартирным домам и новым домам. Компания устанавливает солнечные энергетические системы на домах своих клиентов и обеспечивает их солнечной энергией, вырабатываемой этими системами, в течение 20- или 25-летнего первоначального срока. Кроме того, она контролирует, обслуживает и обеспечивает работу системы в течение срока действия контракта. Продукция компании включает в себя системы солнечных панелей на крыше и солнечные батареи. Компания предлагает зарядные устройства для электромобилей (EV), модернизацию батарей, повторное питание или расширение систем, услуги по управлению энергопотреблением дома и другие продукты для электрификации дома. Компания также управляет солнечной энергией, накопленной батареями, и делится ею, обеспечивая преимущества для домохозяйств, коммунальных служб и электрических сетей.

График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

