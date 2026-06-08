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Торговать Singapore 25 Future - SSGM2026 CFD

454.40%
The chart shows the SSGM2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 454.4, a high of 455.16, and a low of 453.51.
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454.16

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454.4

0.24
Низкий: 453.51Высокий: 455.16
Продавцы:
50%
Покупатели:
50%
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов. Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.
Условия торговли
Тип
Этот финансовый рынок доступен для торговли CFD.
Подробнее о:CFD
CFD
Спред0.24
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Маржа. Ваши инвестиции
SGD 1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.013529 %
(-SGD 13.53)

Размер сделки с левереджем ~SGD 100,000.00

Средства от левереджа ~ $SGD 99,000.00

-0.01353%
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Маржа. Ваши инвестиции
SGD 1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.008389 %
(-SGD 8.39)

Размер сделки с левереджем ~SGD 100,000.00

Средства от левереджа ~ $SGD 99,000.00

-0.00839%
Время корректировки финансирования овернайт21:00 (UTC)
ВалютаSGD
Минимальный объем торгов0.1
Маржа1.00%
Фондовая биржа
Торговая комиссия10%
Плата за гарантированный стоп
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае его срабатывания. Пожалуйста, смотрите раздел «Комиссии и сборы» на нашем сайте, если вам нужно больше подробной информации.
0.03%

1Наша плата за исполнение вашей сделки - это спред, разница между ценой покупки и продажи. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Комиссии и сборы на нашем сайте для получения дополнительной информации

Торговать Singapore 25 Future - SSGM2026 CFD

The MSCI Singapore Free stock index (SiMSCI) is a free-float adjusted market capitalisation weighted index that tracks the performance of large and medium sized companies listed on the Singapore Exchange. It belongs to the larger family of MSCI indices, that is well-tracked by funds, banks and other relevant institutions. The SiMSCI is similar to the STI in terms of the constituent stocks and the two indices are highly correlated. The index is reviewed 4 times a year (in February, May, August and November) with the aim of providing a timely view on the changing performance of the equity market. SiMSCI top constituents include: DBS Group Holdings, OCBC Bank, United Overseas Bank, Singapore Telecom, Keppel Corp, CapitaLand, Genting Singapore PLC, Ascendas REIT, Singapore Exchange and Singapore Airlines.

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Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.8
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.7
4.6

Три шага для начала торговли

1. Создайте аккаунт (применяется проверка)2. Внесите депозит удобным способом3. Приступайте к торговле, когда будете готовы