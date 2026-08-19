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Торговать Italy 40 Future - IFSU2026 CFD

53115.5-0.18%
The chart shows the IFSU2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 53115.5, a high of 53187.5, and a low of 53002.5.
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53100.5

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53115.5

15
Низкий: 53002.5Высокий: 53187.5
Продавцы:
50%
Покупатели:
50%
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов. Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.
Условия торговли
Тип
Этот финансовый рынок доступен для торговли CFD.
Подробнее о:CFD
CFD
Спред15
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Маржа. Ваши инвестиции
€1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.01096 %
(-€11.00)

Размер сделки с левереджем ~€100,000.00

Средства от левереджа ~ $€99,000.00

-0.01096%
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Маржа. Ваши инвестиции
€1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.01096 %
(-€11.00)

Размер сделки с левереджем ~€100,000.00

Средства от левереджа ~ $€99,000.00

-0.01096%
Время корректировки финансирования овернайт21:00 (UTC)
ВалютаEUR
Минимальный объем торгов0.001
Маржа1.00%
Фондовая биржа
Торговая комиссия10%
Плата за гарантированный стоп
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае его срабатывания. Пожалуйста, смотрите раздел «Комиссии и сборы» на нашем сайте, если вам нужно больше подробной информации.
0.03%

1Наша плата за исполнение вашей сделки - это спред, разница между ценой покупки и продажи. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Комиссии и сборы на нашем сайте для получения дополнительной информации

Торговать Italy 40 Future - IFSU2026

The Italy 40 index, or the FTSE MIB, is considered the benchmark for the national Italian stock exchange, the Borsa Italiana. The index consists of the 40 most capitalised and liquid stocks that are listed on the Borsa Italiana. In 2017 the market capitalisation of the Italy 40 index comprised € 2.37 trillion. Prior to September 2009 the index was managed by Standard & Poor’s and called the S&P/MIB. Today the Italy 40 is totally owned by London Stock Exchange Group, which is Borsa Italiana’s parent company. Trade CFDs on Italy 40 with Capital.com.

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Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.6
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.6
4.6

Три шага для начала торговли

1. Создайте аккаунт (применяется проверка)2. Внесите депозит удобным способом3. Начните, когда будете готовы