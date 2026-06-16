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Торговать France 40 Future - CAC40N2026 CFD

84590%
The chart shows the CAC40N2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 8459, a high of 8466, and a low of 8452.
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8456

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8459

3
Низкий: 8452Высокий: 8466
Продавцы:
50%
Покупатели:
50%
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов. Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.
Условия торговли
Тип
Этот финансовый рынок доступен для торговли CFD.
Подробнее о:CFD
CFD
Спред3
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Маржа. Ваши инвестиции
€1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.01096 %
(-€11.00)

Размер сделки с левереджем ~€100,000.00

Средства от левереджа ~ $€99,000.00

-0.01096%
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Маржа. Ваши инвестиции
€1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.01096 %
(-€11.00)

Размер сделки с левереджем ~€100,000.00

Средства от левереджа ~ $€99,000.00

-0.01096%
Время корректировки финансирования овернайт21:00 (UTC)
ВалютаEUR
Минимальный объем торгов0.01
Маржа1.00%
Фондовая биржа
Торговая комиссия10%
Плата за гарантированный стоп
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае его срабатывания. Пожалуйста, смотрите раздел «Комиссии и сборы» на нашем сайте, если вам нужно больше подробной информации.
0.02%

1Наша плата за исполнение вашей сделки - это спред, разница между ценой покупки и продажи. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Комиссии и сборы на нашем сайте для получения дополнительной информации

Торговать France 40 Future - CAC40N2026 CFD

The France 40, or the CAC 40 Index, is an index comprising of the stocks of the 40 largest French entities. They are selected from the top companies in terms of market capitalisation listed on the NYSE Euronext Paris (known before 2000 as the Paris Bourse). The index is a benchmark in tracking the direction of the overall French stock market. In terms of sector allocation, the CAC 40 Index is dominated by the oil, gas, health care, industrial goods and services. The index is an underlying for derivatives (options, futures), exchange traded funds (ETFs), funds and structured products.

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Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.6
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.7
4.6

Три шага для начала торговли

1. Создайте аккаунт (применяется проверка)2. Внесите депозит удобным способом3. Приступайте к торговле, когда будете готовы