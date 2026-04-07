Стратегия с использованием скользящей средней Хала

Хотя трейдеры могут использовать индикатор по-разному, среди популярных стратегий с использованием скользящей средней Хала можно выделить стратегии пересечения и пробоя.

Стратегия пересечения с HMA

Включает использование двух различных временных интервалов HMA для генерации торговых сигналов при их пересечении.

Трейдеры, использующие эту стратегию, добавляют на свой ценовой график два индикатора скользящей средней Хала: один с коротким периодом (например, 10 периодов), другой — с длинным (например, 50 периодов). HMA с коротким периодом будет быстрее реагировать на изменения цен, тогда как HMA с длинным периодом обеспечит более плавное отображение общего тренда.

Основная идея стратегии пересечения HMA заключается в определении потенциальных точек входа и выхода на основе взаимодействия двух линий HMA. Когда HMA с коротким периодом пересекает HMA с длинным периодом сверху, это сигнализирует о возможном бычьем тренде. Или наоборот, когда HMA с коротким периодом пересекает HMA с длинным периодом снизу, это указывает на возможный медвежий тренд.

Для повышения точности стратегии пересечения HMA трейдеры могут внедрить добавить дополнительные правила или фильтры. Например, они могут войти в сделку только тогда, когда пересечение происходит вместе со значительным увеличением объема торгов, что служит дополнительным подтверждением силы тренда. Кроме того, использование других инструментов технического анализа, таких как RSI или MACD, может помочь подтвердить достоверность сигналов пересечения.

Стратегия пробоя с HMA

Стратегия пробоя с HMA направлена на определение и торговлю пробоями ключевых уровней поддержки или сопротивления, что может свидетельствовать о начале мощного тренда.

Первый шаг в реализации этой стратегии с HMA — определить ключевые уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Эти уровни обычно формируются, когда цена несколько раз достигает максимума или минимума, создавая горизонтальный барьер. Индикатор скользящей средней Хала можно добавить на график, чтобы определить общее направление тренда и оценить силу пробоя.

После того как уровни поддержки и сопротивления определены, трейдеры могут отслеживать взаимодействие цены с этими уровнями в сочетании с HMA. Пробой происходит, когда цена выходит за пределы установленного уровня поддержки или сопротивления, при этом HMA подтверждает это движение.

Например, если цена пробивает уровень сопротивления, и HMA также поднимается выше этого уровня, это может сигнализировать о бычьем пробое. Наоборот, если цена пробивает уровень поддержки, и HMA также движется ниже этого уровня, это может указывать на возможный медвежий пробой.

Для повышения надежности стратегии пробоя с использованием HMA трейдеры могут использовать дополнительные индикаторы, такие как полосы Боллинджера® или средний истинный диапазон (ATR).