IPO Monzo – как торговать акциями Monzo

Когда состоится IPO Monzo?

По состоянию на февраль 2025 года Monzo официально не объявляла конкретную дату первичного размещения акций (IPO). Однако ходят слухи, что компания рассматривает возможность проведения IPO в будущем, поскольку продолжает расширяться в Великобритании и на международном уровне. Благодаря хорошей базе пользователей и цифровому подходу первичное публичное предложение может обеспечить дополнительный капитал для масштабирования.

Monzo планирует подготовиться к IPO до конца 2025 года, хотя сам листинг может состояться не ранее 2026 года. Компания сосредоточена на укреплении своего менеджмента и завершении необходимой подготовительной работы, чтобы выход на биржу оказался успешным.

Оценка

В ходе последнего раунда финансирования в 2024 году Monzo была оценена примерно в £4,5 млрд. В прошлом году компания впервые закрыла год в прибыль, что обусловлено повышением процентных ставок, увеличением платы за транзакции и подписку.

Потенциальные площадки для проведения IPO

В Monzo продолжаются дебаты относительно предпочтительного места для проведения IPO. Генеральный директор ТС Анил выступает за листинг в США, что открыло бы доступ к более глубоким рынкам капитала и более высокую оценку. По статистике, ориентированные на технологии компании ценятся куда выше по ту сторону Атлантики. В противовес, совет директоров Monzo склоняется к листингу в Великобритании, учитывая значительную внутреннюю клиентскую базу, превышающую 10 млн человек.

Рыночный контекст

Решение о размещении акций принимается в поворотный момент для фондовых рынков Великобритании, которые переживают спад активности по IPO. Компании, размещенные в Лондоне, в прошлом году привлекли наименьшее количество средств за всю историю мониторинга, что вызвало опасения касательно ликвидности рынка и его оценки. Листинг Monzo может оживить фондовые рынки Великобритании, особенно в финтех-секторе, который рассматривается как потенциальный двигатель роста.

В целом, хотя Monzo пока не назначила конкретную дату IPO, компания активно готовится к публичному размещению акций. Сейчас руководство в поиске оптимальных сроков и площадки, которые наилучшим образом скажутся на росте и акционерной стоимости.