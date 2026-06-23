IPO Monzo – как торговать акциями Monzo
Подробнее о Monzo и потенциальном IPO компании. Также, о ключевых факторах влияния на цену, и о том, как торговать акциями Monzo после ее выхода на биржу.
Когда состоится IPO Monzo?
По состоянию на февраль 2025 года Monzo официально не объявляла конкретную дату первичного размещения акций (IPO). Однако ходят слухи, что компания рассматривает возможность проведения IPO в будущем, поскольку продолжает расширяться в Великобритании и на международном уровне. Благодаря хорошей базе пользователей и цифровому подходу первичное публичное предложение может обеспечить дополнительный капитал для масштабирования.
Monzo планирует подготовиться к IPO до конца 2025 года, хотя сам листинг может состояться не ранее 2026 года. Компания сосредоточена на укреплении своего менеджмента и завершении необходимой подготовительной работы, чтобы выход на биржу оказался успешным.
Оценка
В ходе последнего раунда финансирования в 2024 году Monzo была оценена примерно в £4,5 млрд. В прошлом году компания впервые закрыла год в прибыль, что обусловлено повышением процентных ставок, увеличением платы за транзакции и подписку.
Потенциальные площадки для проведения IPO
В Monzo продолжаются дебаты относительно предпочтительного места для проведения IPO. Генеральный директор ТС Анил выступает за листинг в США, что открыло бы доступ к более глубоким рынкам капитала и более высокую оценку. По статистике, ориентированные на технологии компании ценятся куда выше по ту сторону Атлантики. В противовес, совет директоров Monzo склоняется к листингу в Великобритании, учитывая значительную внутреннюю клиентскую базу, превышающую 10 млн человек.
Рыночный контекст
Решение о размещении акций принимается в поворотный момент для фондовых рынков Великобритании, которые переживают спад активности по IPO. Компании, размещенные в Лондоне, в прошлом году привлекли наименьшее количество средств за всю историю мониторинга, что вызвало опасения касательно ликвидности рынка и его оценки. Листинг Monzo может оживить фондовые рынки Великобритании, особенно в финтех-секторе, который рассматривается как потенциальный двигатель роста.
В целом, хотя Monzo пока не назначила конкретную дату IPO, компания активно готовится к публичному размещению акций. Сейчас руководство в поиске оптимальных сроков и площадки, которые наилучшим образом скажутся на росте и акционерной стоимости.
Что такое Monzo?
Monzo – это британский цифровой банк, который предлагает финансовые услуги через приложение. Среди услуг есть личные счета, функции сбережения и инструменты ведения бюджета. Основанная в 2015 году, компания превратилась в один из ведущих цифровых банков благодаря ориентированному на клиента технологичному подходу.
Основные характеристики Monzo
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Банкинг в приложении: текущий счет, который можно открыть прямо в мобильном устройстве, с мгновенными уведомлениями и информацией о расходах в режиме реального времени.
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Инструменты для сбережений и ведения бюджета: в приложении есть «копилки» для сбережений, автоматические подсчеты бюджета и контроль расходов.
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Расчеты за границей без комиссии: можно дешево обменивать валюту и снимать деньги в банкоматах.
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Овердрафты и займы: предлагает гибкие варианты кредитования, включая овердрафты и бытовые займы.
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Monzo Premium и Plus: аккаунты на основе подписки с дополнительными привилегиями, такими как туристическая страховка и виртуальные карты.
Деятельность Monzo регулируется в Великобритании как полностью лицензированный банк, который обеспечивает пользователям финансовую безопасность и FSCS-защиту, соответствующую всем требованиям.
История оценки Monzo
На протяжении многих лет оценка Monzo значительно росла, что отражает быстрый прирост числа пользователей, диверсификацию продуктов и доверие инвесторов к сектору цифрового банкинга. Однако рыночные условия и опасения по поводу прибыльности могут повлиять на оценку компании в ходе ее будущего IPO.
|
Год
|
Раунд финансирования
|
Предварительная оценка
|
Основные события
|
2017
|
Серия C
|
£280 млн
|
Получила банковскую лицензию в Великобритании, перешла с предоплаченных карт на полноценные текущие счета.
|
2018
|
Серия D
|
£1 млрд
|
Компания набрала 1 млн клиентов, расширила спектр услуг по кредитованию.
|
2020
|
Серия G
|
£1,25 млрд
|
Последствия COVID-19 привели к снижению оценки, но рост числа пользователей продолжился.
|
2021
|
Частное финансирование
|
£3,5 млрд
|
Компания восстановилась благодаря росту доходов от кредитования и премиум-счетов.
|
2024
|
Финансирование до IPO
|
£4,5 млрд
|
Расширение на бизнес-банкинг, международное присутствие и премиальные предложения.
|
Н/Д
|
Потенциальное IPO
|
?
|
Оценка будет зависеть от рыночных условий, роста выручки и перспектив прибыльности.
Какие у Monzo источники заработка?
Monzo зарабатывает деньги в качестве полностью цифрового банка, предлагая финансовые услуги в основном через мобильное приложение. В отличие от традиционных банков, компания не полагается на физические отделения, а вместо этого предоставляет высокотехнологичный мобильный опыт.
У Monzo несколько источников дохода, которые можно разделить на несколько категорий:
|
Источники прибыли
|
Описание
|
Комиссии за обмен валюты
|
Небольшой процент от транзакций клиентов за использование карт Monzo.
|
Овердрафты и займы
|
Проценты по предоставленным кредитам.
|
Платные подписки
|
Monzo Plus и Monzo Premium предлагают больше функций за дополнительную плату.
|
Партнерские отношения в отрасли
|
Доходы от сторонних финансовых продуктов, таких как страхование.
|
Банковское обслуживание бизнеса
|
Доходы от бизнес-счетов Monzo для малого и среднего бизнеса.
|
Финансовый показатель
|
Тенденция к повышению производительности
|
Рост выручки
|
В финансовом году, который завершился в марте 2024 года, выручка выросла на 147% и составила £800 млн по сравнению с £355,6 млн годом ранее.
|
Рентабельность
|
В финансовом году, закончившемся в марте 2024 года, компания получила прибыль до налогообложения в размере £15,4 млн, что стало для компании первым годом работы в прибыль.
|
База пользователей
|
К маю 2023 года компания охватила 9,7 млн клиентов, что делает ее седьмым по величине банком Великобритании по количеству клиентов.
|
Клиентские депозиты
|
За финансовый год, завершившийся в марте 2024 года, объем клиентских депозитов увеличился на 88% и составил £11,2 млрд.
Что может влиять на текущую цену акций Monzo?
На цену акций Monzo, после того как компания станет публичной, будет влиять целый ряд факторов, от ситуации на рынке и результатов деятельности компании. Инвесторам стоит внимательно следить за ростом, прибыльностью и изменениями в законодательстве.
Рыночные условия и отраслевые тенденции
Макроэкономические тренды: процентные ставки, инфляция и потребительские привычки к тратам могут влиять на оценку финтех-компаний. Более высокие процентные ставки могут увеличить доходы Monzo от кредитования, но также снизить спрос на займы. В свою очередь, экономические спады могут повлиять на объемы транзакций.
Конкуренция среди банков-челленджеров: Monzo работает в условиях ожесточенного соперничества, конкурируя с другими банками, ориентированными на цифровые технологии, такими как Starling Bank и Revolut, а также с традиционными финансовыми институтами, расширяющими ассортимент своих услуг. Любые изменения в доле рынка или дифференциации продукта повлияют на доверие инвесторов.
Эффективность IPO: первые торговые дни после IPO могут задать тон движению акций. Сильный старт может сформировать восходящий импульс, в то время как сдержанный прием может привести к ранней волатильности и давлению со стороны продавцов.
Фундаментальные показатели и рост компании
Доходы и прибыльность инвесторам стоит внимательно изучить способность Monzo генерировать устойчивую прибыль, особенно за счет таких ключевых источников дохода, как премиум-подписка, кредитование, комиссия за обмен валют и обслуживание бизнес-счетов. Поскольку Monzo только недавно стала прибыльной, дальнейший рост прибыли будет иметь решающее значение.
Рост числа пользователей и их вовлеченность: растущая клиентская база и более активное использование счетов (например, депозиты, транзакции, кредиты и копилки) будут свидетельствовать о высоком спросе на услуги Monzo. Высокий уровень вовлеченности, особенно среди пользователей премиум-класса, может способствовать более высокой оценке.
Ситуация с регулированием: как регулируемый британский банк, Monzo должен соблюдать строгий финансовый надзор. Любые проблемы с регулированием, штрафы или изменения в политике, такие как ужесточение требований к капиталу, могут повлиять на гибкость и прибыльность бизнеса. Экспансия на новые рынки, особенно в США, также сопряжена со сложностями регулирования.
Рыночные настроения и торговая активность
Рейтинги аналитиков: отчеты инвестиционных банков и финансовых аналитиков зачастую определяют настроения инвесторов. Оптимистичные рейтинги могут стимулировать спрос, в то время как понижение рейтингов или опасения по поводу долгосрочной прибыльности могут спровоцировать распродажу.
СМИ и общественное восприятие: взломы, инновации в продуктах, партнерские отношения или смена руководства также могут повлиять на настроения инвесторов. У Monzo сильный бренд, подкрепленный сообществом, поэтому очень важно суметь сохранить это доверие.
Короткие проценты и объем торгов: будущие акции Monzo, как финтех-компании, могут переживать повышенную волатильность, особенно в первые месяцы после IPO. Большой объем торгов может привести к быстрым колебаниям цен, при этом короткие позиции продавцов также влияют на ежедневное движение цен.
Как торговать акциями Monzo
Когда Monzo выйдет на фондовый рынок, вам нужно будет предпринять некоторые шаги, чтобы начать торговать ее акциями.
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Выберите брокерскую платформу: найдите регулируемого брокера, который предлагает акции или CFD на акции Monzo. Подробнее о контрактах на разницу можно почитать в нашем гайде по CFD-торговле.
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Создайте торговый аккаунт: зарегистрируйтесь и подтвердите свою личность.
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Внесение средств: внесите депозит удобным вам способом.
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Следите за производительностью акций: просматривайте финансовые отчеты и читайте новости отрасли.
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Откройте сделку: покупайте или продавайте акции, используя рыночные или лимитные ордеры. Не забудьте расставить ордеры стоп-лосс для управления рисками.
Вы можете держать руку на пульсе рынка, опираясь на экспертную оценку наших штатных аналитиков. Ознакомьтесь с нашим разделом новостей и аналитики, чтобы узнать больше.
Акциями каких финтех-компаний можно торговать?
Хотя Monzo еще не подтвердила дату своего IPO, инвесторы все еще могут выйти на рынок финтеха, торгуя акциями и других крупных игроков.
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Wise (WISE.L): специализируется на международных денежных переводах и банковском обслуживании без границ.
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Adyen (ADYEN.AS): оператор международных платежей, обслуживающий такие компании, как Netflix и Uber.
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SoFi Technologies (SOFI): базирующийся в США онлайн-банк, предлагающий услуги в области личных финансов и торговли.
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Nubank (NU): ведущий цифровой банк в Латинской Америке.
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FIS (FIS) и Fiserv (FI): обеспечивает инфраструктуру финансовых технологий для банковского дела и платежей.
Подробнее о торговле акциями финтех-компаний можно почитать в нашем подробном гайде о торговле на фондовом рынке.
FAQ
Кто владеет Monzo?
Monzo пока что является частной компанией, акциями которой владеют ее основатели, сотрудники и венчурные компании, такие как Accel, General Catalyst и Passion Capital. Как только она станет публичной компанией, право собственности распределится между публичными инвесторами.
Во сколько оценивается Monzo?
Последняя оценка Monzo в 2024 году составила около £4,5 млрд после последнего раунда финансирования. Эта цифра может измениться в преддверии потенциального IPO.
Когда состоится IPO Monzo?
Дата IPO Monzo пока неизвестна, но аналитики предполагают, что это случится в 2025 году или немного позднее.
Как инвестировать в Monzo до ее IPO?
Инвестирование до IPO, как правило, ограничивается институциональными инвесторами, венчурными компаниями и частными фондами. Акции до IPO могут предлагать и некоторые вторичные рынки, однако большинству розничных инвесторов придется подождать официального публичного размещения акций на бирже.
Будут ли акции Monzo доступны для торговли посредством CFD?
Если Monzo станет публичной компанией, многие брокеры могут предложить CFD на акции этой компании. Тогда трейдеры смогут спекулировать на изменениях цен, не владея фактическими акциями Monzo.Все будет зависеть от рыночных условий и брокера, с которым вы предпочтете сотрудничать.