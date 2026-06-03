Лучшие дивидендные акции для трейдеров

Топ-10 дивидендных акций

Давайте рассмотрим 10 самых популярных дивидендных акций на фондовом рынке США по состоянию на декабрь 2024 года. Они оцениваются по доходности, коэффициенту выплат, росту дивидендов, срокам выплаты дивидендов, отрасли и стабильности:

# Акции Отрасль Скользящая дивидендная доходность* Коэффициент выплаты дивидендов 1 Exxon Mobil (XOM) Энергетика 3,4% 47,32% 2 Johnson & Johnson (JNJ) Здравоохранение 3,28% 79,93% 3 Verizon Communications (VZ) Телекоммуникации 6,31% 115,69% 4 Procter and Gamble (PG) Телекоммуникации 2,32% 67,14% 5 Medtronic (MDT) Здравоохранение 3,31% 85,02% 6 Comcast (CMCSA) Телекоммуникации 3,12% 32,88% 7 PepsiCo (PEP) Безалкогольные напитки 3,34% 77,29% 8 Altria (MO) Табачные изделия 7,09% 66,89% 9 Dow (DOW) Химическое производство 6,55% 186,67% 10 Chevron (CVX) Энергетика 4,15% 70,33%

*Скользящая дивидендная доходность представляет собой общую сумму выплат (прирост капитала, дивиденды и проценты), выплаченных на акцию за последние 12 месяцев, которая выражена в процентах от цены на конец предыдущего месяца.

1 ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil является дивидендным аристократом в энергетическом секторе (нефть и газ), который обеспечивает стабильные показатели, что отражается в его скользящей дивидендной доходности в 3,4% и коэффициенте выплат в 47,32%. ExxonMobil известна своей устойчивостью в условиях волатильности рынка. На протяжении более 40 лет она стабильно увеличивала дивиденды, чему способствовали надежные операции по добыче и переработке нефти и газа.

2 Johnson & Johnson (JNJ)

Благодаря дивидендной доходности в 3,28% и коэффициенту выплат, близкому к 80%, этот гигант в области здравоохранения считается финансово стабильной и надежной компанией. Инновации этой компании в области медицинского оборудования и прорывы в фармацевтике дополняют безрецептурные бренды, такие как Tylenol и Benadryl.

3 Verizon Communications (VZ)

Verizon – гигант в области телекоммуникаций, который предлагает высокую доходность в районе 6,31% при коэффициенте выплат в 115%. Verizon – вторая по величине телекоммуникационная компания в мире. Она извлекает выгоду из своей обширной инфраструктуры и стабильных денежных потоков, которые обусловлены растущим спросом на услуги широкополосной связи и 5G.

4 Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble работает в секторе потребительских товаров первой необходимости, имеет хорошую репутацию в области роста дивидендов, скользящая дивидендная доходность составляет 2,32%, а коэффициент выплат – 67,14%. Компания известна своими мировыми брендами, такими как Tide, Pampers и Gillette, и имеет долгую историю роста дивидендов.

5 Medtronic (MDT)

Medtronic – лидер в области наук о жизни. Она имеет солидную дивидендную историю, которая отражается в скользящей дивидендной доходности в 3,31% и коэффициенте выплат в 85,02%. Компания знаменита своими медицинскими приборами для кардиологии и лечения диабета, а это способствует росту дивидендов.

6 Comcast (CMCSA)

Этот медиа- и телекоммуникационный гигант предлагает скользящую дивидендную доходность около 3,12% и коэффициент выплат в размере 32,88%. Благодаря диверсифицированной деятельности, которая охватывает широкополосную связь, потоковое вещание и производство фильмов (компания владеет NBC и Universal Studios), Comcast обеспечивает стабильную прибыль акционерам.

7 PepsiCo Inc. (PEP)

Глобальное доминирование PepsiCo в индустрии безалкогольных напитков и закусок лежит в основе ее скользящей дивидендной доходности в 3,34% и коэффициенте выплат в 77,29%. Благодаря хорошо диверсифицированному ассортименту продуктов и высокой репутации бренда компания является надежным выбором для тех, кто стремится к долгосрочному росту дивидендов.

8 Altria (MO)

С дивидендной доходностью в 7,09% Altria является лидером в табачном секторе, а ее коэффициент выплат в 66,89% свидетельствует о том, что компания сосредоточена на вознаграждении акционеров. Несмотря на давление со стороны регулирующих органов, компания продолжает внедрять инновации. Примерами таких инноваций являются различные варианты производства бездымного табака и каннабиса.

9 Dow (DOW)

Эта компания по производству химикатов и материалов обеспечивает коэффициент выплат около 186,67% и дивидендную доходность в размере 6,55%.Прочные позиции Dow в основных отраслях промышленности, 125+ лет опыта и стремление к вознаграждению акционеров привлекают тех, кто стремится к сотрудничеству с промышленными предприятиями.

10 Chevron Corp. (CVX)

И завершает этот список еще один энергетический гигант – Chevron. Дивидендная доходность компании составляет 4,15%, а коэффициент выплат равен около 55%.Интегрированные операции по всей цепочке создания стоимости в сфере энергетики и разумное финансовое управление гарантируют стабильные выплаты дивидендов даже в сложных экономических условиях.

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