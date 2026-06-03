Лучшие дивидендные акции для трейдеров
Подробнее о том, что такое дивидендные акции, как применять формулу дивидендной доходности, как ранжируются известные дивидендные акции по ключевым показателям и многое другое.
Что такое дивидендные акции?
Дивидендные акции – это акции публично торгуемых компаний, которые регулярно распределяют часть своей прибыли между акционерами в виде дивидендов. Эти выплаты могут дополнить любой потенциальный прирост капитала от роста цен на акции.
В зависимости от региона и политики компаний дивиденды обычно выплачиваются ежеквартально, ежемесячно, раз в полгода или ежегодно. Практика выплаты дивидендов насчитывает столетия и служит стимулом для акционеров держать свои акции в течение длительного времени.
Вы наверняка слышали о термине «дивидендные аристократы». Это компании, которые входят в индекс US 500. Они ежегодно увеличивали свои дивидендные выплаты около 25 лет подряд и соответствуют определенным критериям включения в индекс. Известные примеры включают такие компании, как Coca-Cola (KO) and McDonald's (MCD).
Как найти «лучшие» дивиденды на фондовом рынке
Найти «лучшие» дивидендные акции немного сложнее, чем просто найти наиболее доходные акции. Для этого трейдеры часто учитывают сочетание факторов, чтобы оценить устойчивость и потенциал роста дивидендных выплат, таких как:
- Дивидендная доходность – это годовая выплата дивидендов, которая делится на цену акций и выражается в процентах. Высокая доходность привлекательна, но здесь нужно быть осторожнее: чрезмерно высокая доходность может свидетельствовать о проблемах компании или резком падении курса акций. Ищите доходность, которая обеспечивает баланс между доходом и потенциалом роста.
- Коэффициент выплаты дивидендов измеряет долю прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов. Коэффициент выплат от 30% до 60% часто считается приемлемым, но идеальный диапазон зависит от отрасли. Например, REIT (инвестиционные фонды недвижимости) могут поддерживать более высокие коэффициенты в силу своих бизнес-моделей и могут зависеть от процентных ставок центрального банка.
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Рост дивидендов – это скорость увеличения суммы, которая выплачивается в виде дивидендов, с течением времени. Регулярное повышение ставок свидетельствует о финансовом благополучии компании и ее долгосрочной прибыльности. Например, «Дивидендные аристократы» – это компании, которые входят в индекс US 500 и которые наращивали свои дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд.
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Промышленность и стабильность: некоторые секторы, такие как коммунальные услуги, производство товаров первой необходимости и недвижимость, как правило, получают более стабильные дивиденды благодаря предсказуемым денежным потокам. Кредитные рейтинги таких агентств, как Fitch Ratings или Moody's, могут дать представление о финансовой стабильности компании. Историю выплат дивидендов можно также просматривать на таких сайтах, как Morningstar.
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Дата выплаты дивидендов: акционеры имеют право на получение следующей выплаты дивидендов, если они начали владеть акциями до экс-дивидендной даты (т. е. даты выплаты дивидендов). Тем, кто стремится к быстрому возврату средств, следует внимательно следить за этой датой.
Стоимость и финансовая стабильность дивидендных акций могут меняться с течением времени. Всегда проводите собственное исследование и технический анализ наряду с последними, надежными, квалифицированными и проверенными источниками, такими как независимые аналитические материалы, документы SEC или отчеты о доходах компаний.
Подробнее о дивидендах и о том, как они работают – в нашем гайде по дивидендам.
Топ-10 дивидендных акций
Давайте рассмотрим 10 самых популярных дивидендных акций на фондовом рынке США по состоянию на декабрь 2024 года. Они оцениваются по доходности, коэффициенту выплат, росту дивидендов, срокам выплаты дивидендов, отрасли и стабильности:
|
#
|
Акции
|
Отрасль
|
Скользящая дивидендная доходность*
|
Коэффициент выплаты дивидендов
|
1
|
Exxon Mobil (XOM)
|
Энергетика
|
3,4%
|
47,32%
|
2
|
Johnson & Johnson (JNJ)
|
Здравоохранение
|
3,28%
|
79,93%
|
3
|
Verizon Communications (VZ)
|
Телекоммуникации
|
6,31%
|
115,69%
|
4
|
Procter and Gamble (PG)
|
Телекоммуникации
|
2,32%
|
67,14%
|
5
|
Medtronic (MDT)
|
Здравоохранение
|
3,31%
|
85,02%
|
6
|
Comcast (CMCSA)
|
Телекоммуникации
|
3,12%
|
32,88%
|
7
|
PepsiCo (PEP)
|
Безалкогольные напитки
|
3,34%
|
77,29%
|
8
|
Altria (MO)
|
Табачные изделия
|
7,09%
|
66,89%
|
9
|
Dow (DOW)
|
Химическое производство
|
6,55%
|
186,67%
|
10
|
Chevron (CVX)
|
Энергетика
|
4,15%
|
70,33%
*Скользящая дивидендная доходность представляет собой общую сумму выплат (прирост капитала, дивиденды и проценты), выплаченных на акцию за последние 12 месяцев, которая выражена в процентах от цены на конец предыдущего месяца.
1 ExxonMobil (XOM)
ExxonMobil является дивидендным аристократом в энергетическом секторе (нефть и газ), который обеспечивает стабильные показатели, что отражается в его скользящей дивидендной доходности в 3,4% и коэффициенте выплат в 47,32%. ExxonMobil известна своей устойчивостью в условиях волатильности рынка. На протяжении более 40 лет она стабильно увеличивала дивиденды, чему способствовали надежные операции по добыче и переработке нефти и газа.
2 Johnson & Johnson (JNJ)
Благодаря дивидендной доходности в 3,28% и коэффициенту выплат, близкому к 80%, этот гигант в области здравоохранения считается финансово стабильной и надежной компанией. Инновации этой компании в области медицинского оборудования и прорывы в фармацевтике дополняют безрецептурные бренды, такие как Tylenol и Benadryl.
3 Verizon Communications (VZ)
Verizon – гигант в области телекоммуникаций, который предлагает высокую доходность в районе 6,31% при коэффициенте выплат в 115%. Verizon – вторая по величине телекоммуникационная компания в мире. Она извлекает выгоду из своей обширной инфраструктуры и стабильных денежных потоков, которые обусловлены растущим спросом на услуги широкополосной связи и 5G.
4 Procter & Gamble (PG)
Procter & Gamble работает в секторе потребительских товаров первой необходимости, имеет хорошую репутацию в области роста дивидендов, скользящая дивидендная доходность составляет 2,32%, а коэффициент выплат – 67,14%. Компания известна своими мировыми брендами, такими как Tide, Pampers и Gillette, и имеет долгую историю роста дивидендов.
5 Medtronic (MDT)
Medtronic – лидер в области наук о жизни. Она имеет солидную дивидендную историю, которая отражается в скользящей дивидендной доходности в 3,31% и коэффициенте выплат в 85,02%. Компания знаменита своими медицинскими приборами для кардиологии и лечения диабета, а это способствует росту дивидендов.
6 Comcast (CMCSA)
Этот медиа- и телекоммуникационный гигант предлагает скользящую дивидендную доходность около 3,12% и коэффициент выплат в размере 32,88%. Благодаря диверсифицированной деятельности, которая охватывает широкополосную связь, потоковое вещание и производство фильмов (компания владеет NBC и Universal Studios), Comcast обеспечивает стабильную прибыль акционерам.
7 PepsiCo Inc. (PEP)
Глобальное доминирование PepsiCo в индустрии безалкогольных напитков и закусок лежит в основе ее скользящей дивидендной доходности в 3,34% и коэффициенте выплат в 77,29%. Благодаря хорошо диверсифицированному ассортименту продуктов и высокой репутации бренда компания является надежным выбором для тех, кто стремится к долгосрочному росту дивидендов.
8 Altria (MO)
С дивидендной доходностью в 7,09% Altria является лидером в табачном секторе, а ее коэффициент выплат в 66,89% свидетельствует о том, что компания сосредоточена на вознаграждении акционеров. Несмотря на давление со стороны регулирующих органов, компания продолжает внедрять инновации. Примерами таких инноваций являются различные варианты производства бездымного табака и каннабиса.
9 Dow (DOW)
Эта компания по производству химикатов и материалов обеспечивает коэффициент выплат около 186,67% и дивидендную доходность в размере 6,55%.Прочные позиции Dow в основных отраслях промышленности, 125+ лет опыта и стремление к вознаграждению акционеров привлекают тех, кто стремится к сотрудничеству с промышленными предприятиями.
10 Chevron Corp. (CVX)
И завершает этот список еще один энергетический гигант – Chevron. Дивидендная доходность компании составляет 4,15%, а коэффициент выплат равен около 55%.Интегрированные операции по всей цепочке создания стоимости в сфере энергетики и разумное финансовое управление гарантируют стабильные выплаты дивидендов даже в сложных экономических условиях.
Подробнее о торговле дивидендными акциями и многом другом – в нашем подробном гайде о торговле акциями.
FAQ
Что такое дивидендный аристократ?
Дивидендные аристократы – это акции компаний, которые входят в индекс US 500, и которые ежегодно увеличивают свои дивидендные выплаты более 25 лет подряд. Как правило, это акции крупных, стабильных компаний, таких как Coca-Cola (KO) и McDonald's (MCD).
Какими дивидендными акциями лучше всего торговать?
В лучших дивидендных акциях для трейдеров часто сочетаются высокая доходность, стабильность и потенциал роста. Акции таких компаний, как Chevron (CVX) и Altria (MO) предлагают привлекательную доходность, а дивидендные аристократы, такие как ExxonMobil (XOM) и Johnson & Johnson (JNJ) выплачивают надежные дивиденды с постоянным увеличением*. Предложения по ценам на эти акции могут со временем меняться, поэтому перед совершением сделок трейдерам следует ознакомиться с актуальными данными.
*Помните, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов
Как начать торговать дивидендными акциями через CFD?
Чтобы торговать дивидендными акциями через контракты на разницу (CFD), необходимо зарегистрировать аккаунт на платформе для трейдинга. Например, на Capital.com. С помощью CFD можно спекулировать на колебаниях цен на акции без владения базовым активом. Это делает торговлю более гибкой для краткосрочных торговых стратегий.
Также нужно учитывать, что, хотя удержание длинной позиции по CFD до экс-дивидендной даты дает вам право на корректировку дивидендов, эта корректировка не является традиционной выплатой дивидендов. Поэтому сосредоточьтесь на динамике цен и не забывайте применять инструменты управления рисками.