De ce e important programul de tranzacționare pe piața bursieră mondială

Orele de tranzacționare pe piața bursieră mondială sunt important de înțeles pentru traderii de indici și acțiuni. Orele de deschidere ale burselor individuale reprezintă fereastra în care puteți executa tranzacții, reacționa la schimbările de pe piață și vă puteți gestiona portofoliul pe parcursul zilei. Prin urmare, buna planificare și luarea deciziilor depind de cunoașterea orelor de tranzacționare pe piața bursieră mondială.

Uneori, unele burse fac o pauză de tranzacționare pentru prânz, ceea ce permite întreținerea sistemului, îndeplinirea sarcinilor administrative și atenuează volatilitatea excesivă. Această pauză le permite traderilor să reflecteze asupra pozițiilor și să se pregătească pentru a doua jumătate a zilei de tranzacționare. Însă alte burse funcționează în mod continuu, fără pauză, deci este important să fiți atenți la potențialele schimbări ale pieței pe parcursul întregii sesiuni.

Toate orele afișate în articol sunt în fusul orar UTC.

La ce oră se deschide bursa din Marea Britanie?

Bursa din Marea Britanie (London Stock Exchange) se deschide la ora 7:00 UTC și se închide la 15.30, fără pauză de prânz, cu impact asupra indicelui UK 100.

La ce oră se deschide bursa din SUA?

Bursa de valori din SUA ( Bursa de la New York) se deschide la ora 13:30 UTC și se închide la ora 20:00, fără pauză de masă, cu impact asupra indicelui Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500).

La ce oră se deschid piețele asiatice?

Piețele asiatice se deschid și se închid la ore diferite, în funcție de bursă. Bursa japoneză, care susține Nikkei 225 (Japan 225) se deschide la 00:00 UTC și se închide la 6:00, în timp e Bursa din Shanghai, care acoperă indicele compus SSE (China A50) se deschide la 1:30 UTC și se închide la 7:00. Între timp, Bursa din Hong Kong, care susține Hang Seng (Hong Kong 50), se deschide de asemenea la 1:30 UTC și se închide la 8:00. Toate aceste burse au pauze de masă (vezi tabelul de mai jos).

La ce oră se deschid piețele europene?

În general, piețele europene se deschid și se închid la aceleași ore. Euronext Paris, care susține CAC 40 (France 40) și AEX (Netherlands 25), se deschide la 7:00 UTC și se închide la 15:30. Bursa de la Frankfurt, care susține DAX 40 (Germany 40), the Bolsa de Madrid, pentru Ibex 35 (Spain 35) și Borsa Italiana (Bursa italiană) pentru Italy 40 au același orar de funcționare.

La ce oră se deschid piețele austral-asiatice?

Bursa australiană (ASX), care susține ASX 200 (Australia 200), se deschide la 23:00 UTC și se închide la 5:00. Bursa neozeelandeză, pentru New Zealand 50, este deschisă de la 21:00 UTC la 3:45.

Care sunt orele de deschidere și închidere ale principalelor burse?

Iată o listă completă a orelor de deschidere și închidere ale principalelor burse de valori de care trebuie să țineți cont, indicând bursa, precum și indicii pe care îi oferim, cu indicarea în paranteze a pieței specifice Capital.com pe care trebuie să o căutați.

Bursă Ora deschiderii (UTC) Ora închiderii (UTC) Pauză de prânz (UTC) Indici conectați Bursa din Londra 7:00 15:30 NA FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) Bursa de la New York 13:30 20:00 NA Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500) Bursa Nasdaq* 13:30 20:00 NA US Tech 100 Euronext 7:00 15:30 NA CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) Bursa de la Shanghai 1:30 7:00 3:30-5:00 SSE Composite (China A50) Bursa japoneză 00:00 6:00 2:30-3:30 Nikkei 225 (Japan 225) Bursa din Hong Kong 1:30 8:00 4:00-5:00 Hang Seng (Hong Kong 50)

*Nasdaq® este o marcă comercială a Nasdaq Inc. Informațiile furnizate în prezentul document au doar scop informativ.

Ce este tranzacționarea în afara programului?

Tranzacționarea în afara programului, cunoscută și sub denumirea de tranzacționare cu program prelungit, se referă la perioada în care acțiunile și indicii pot fi tranzacționați în afara programului normal al bursei la care se referă. Prin urmare, tranzacționarea în afara programului vă permite să reacționați la știri și evenimente care au loc în afara sesiunii obișnuite. Însă dacă intenționați să tranzacționați în afara orelor de program, este important să luați în considerare în planul dumneavoastră de tranzacționare faptul că volumul total poate varia semnificativ în comparație cu orele obișnuite, ceea ce poate însemna o lichiditate mai mică și o volatilitate crescută. Aflați mai multe despre piețele pe care le puteți tranzacționa cu noi după orele de program.

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