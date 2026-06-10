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Handel EUR/USD Forward CFD

1.161180%
The chart displays the EURUSDZ2026 exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 1.16118, a high of 1.16178, and a low of 1.16105.
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1.16104

Kup

1.16118

0.00014
Niski: 1.16105Wysoki: 1.16178
Sprzedawcy:
50%
Kupujący:
50%
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten rynek finansowy jest dostępny do handlu CFD.
Więcej informacji:Kontrakty CFD
CFD
Spread0.00014
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
$1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.00411 %
(-$1.23)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~$30,000.03

Środki z dźwigni ~$29,000.03

-0.00411%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
$1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.00411 %
(-$1.23)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~$30,000.03

Środki z dźwigni ~$29,000.03

-0.00411%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaUSD
Min. wielkość handlu100
Depozyt zabezpieczający3.33%
Giełda papierów wartościowych
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
0.01%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Handel EUR/USD Forward CFD

The EUR/USD rate tracks the price of the euro, the base currency, against the US dollar, the counter currency. It is one of the major FX currency pairs. The pairing links two enormous economies and consequently is extremely popular. Monetary policy announcements of both the European Central Bank and the US Federal Reserve will have an influence on this currency pair as well as the respective country's interest rates

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13:13, 17 grudnia 2025

Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

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4.8
Oceny i recenzje
4.7
Oceny i recenzje
4.7
4.6

Trzy kroki, by zacząć

1. Utwórz konto (z zastrzeżeniem spełnienia warunków)2. Wpłać depozyt na własnych warunkach3. Zacznij handlować, gdy będziesz gotowy