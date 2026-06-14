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Handel EUR/DKK Forward CFD

7.46050%
The chart displays the EURDKKZ2026 exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 7.4605, a high of 7.45954, and a low of 7.4594.
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7.4595

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7.4605

0.001
Niski: 7.4594Wysoki: 7.45954
Sprzedawcy:
50%
Kupujący:
50%
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten rynek finansowy jest dostępny do handlu CFD.
Więcej informacji:Kontrakty CFD
CFD
Spread0.001
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
DKK 1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.00411 %
(-DKK 0.82)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~DKK 20,000.00

Środki z dźwigni ~DKK 19,000.00

-0.00411%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
DKK 1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.00411 %
(-DKK 0.82)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~DKK 20,000.00

Środki z dźwigni ~DKK 19,000.00

-0.00411%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaDKK
Min. wielkość handlu100
Depozyt zabezpieczający5.00%
Giełda papierów wartościowych
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
0.03%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Handel EUR/DKK Forward CFD

The base currency – EUR. The counter currency – DKK. The EUR to DKK chart represents the relationship between the euro and the Danish krone. The economy of Denmark significantly depends on foreign trade, which makes it sensitive towards the current trends in external demands from the country’s top trading partners – mostly EU member states. Despite Denmark voting against joining the Eurozone during the referendum of 2000, the Danish krone is still pegged to euro by the European Union’s ERM II (exchange rate mechanism). The Eurozone’s debt crisis may influence the pair’s volatility. To browse the latest Forex EUR to DKK rates, follow Capital.com.

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13:13, 17 grudnia 2025

Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

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4.8
Oceny i recenzje
4.7
Oceny i recenzje
4.7
4.6

Trzy kroki, by zacząć

1. Utwórz konto (z zastrzeżeniem spełnienia warunków)2. Wpłać depozyt na własnych warunkach3. Zacznij handlować, gdy będziesz gotowy