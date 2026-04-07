W tym przewodniku poznamy, czym są świece Heikin-Ashi i jak można je włączyć do strategii handlowej.

Czym są świece Heikin-Ashi?

Wykresy świecowe to jedne z najstarszych form wskaźników technicznych, które inwestorzy mogą wykorzystywać do analizy cen aktywów. Wykres świecowy to rodzaj wykresu używanego do wizualizacji ruchów cen i identyfikacji formacji, a każda świeca reprezentuje pojedynczą sesję handlową.

Specyficzną formą wykresu świecowego jest Heikin-Ashi, co oznacza średnią („heikin” lub „heiken”) i słupek („ashi”) w języku japońskim. Świece na tych wykresach różnią się od tradycyjnych japońskich wykresów świecowych, ponieważ zawierają pewne dane z poprzedniej sesji, aby pokazać, jak średnie wartości zmieniają się w czasie

Formuła Heikin-Ashi wykorzystuje kombinację czterech średnich cenowych – wartości otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia – z bieżącej i poprzednich sesji handlowych. Wygląda to inaczej niż w przypadku tradycyjnych świec, które wykorzystują ceny otwarcia i zamknięcia do utworzenia korpusu świecy, a ceny wysokie i niskie jako cienie lub knoty. W rezultacie każda świeca Heikin-Ashi jest ustawiona równolegle do środka poprzedniego słupka, a nie do poziomu zamknięcia poprzedniej świecy.

Cena otwarcia używana w świecy Heikin-Ashi opiera się na średniej ceny otwarcia i zamknięcia z poprzedniej świecy. Zamknięcie jest średnią z otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia bieżącego okresu, a nie tylko ceną zamknięcia. Najwyższa wartość na knocie świecy to najwyższa liczba spośród otwarcia sesji, maksimum dziennego lub zamknięcia. Podobnie, minimum na knocie jest najniższą liczbą sesyjnego minimum, otwarcia lub zamknięcia.

W ten sposób obliczenia Heikin-Ashi tworzą spójniejszy wykres świecowy, który ułatwia identyfikację i śledzenie trendów cenowych.

Bardziej jednolity wykres jest szczególnie przydatny do analizy niestabilnych lub zmiennych cen aktywów.