Strategia Heikin-Ashi: jak handlować przy użyciu świec Heikin-Ashi
W tym przewodniku poznamy, czym są świece Heikin-Ashi i jak można je włączyć do strategii handlowej.
Czym są świece Heikin-Ashi?
Wykresy świecowe to jedne z najstarszych form wskaźników technicznych, które inwestorzy mogą wykorzystywać do analizy cen aktywów. Wykres świecowy to rodzaj wykresu używanego do wizualizacji ruchów cen i identyfikacji formacji, a każda świeca reprezentuje pojedynczą sesję handlową.
Specyficzną formą wykresu świecowego jest Heikin-Ashi, co oznacza średnią („heikin” lub „heiken”) i słupek („ashi”) w języku japońskim. Świece na tych wykresach różnią się od tradycyjnych japońskich wykresów świecowych, ponieważ zawierają pewne dane z poprzedniej sesji, aby pokazać, jak średnie wartości zmieniają się w czasie
(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)
Formuła Heikin-Ashi wykorzystuje kombinację czterech średnich cenowych – wartości otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia – z bieżącej i poprzednich sesji handlowych. Wygląda to inaczej niż w przypadku tradycyjnych świec, które wykorzystują ceny otwarcia i zamknięcia do utworzenia korpusu świecy, a ceny wysokie i niskie jako cienie lub knoty. W rezultacie każda świeca Heikin-Ashi jest ustawiona równolegle do środka poprzedniego słupka, a nie do poziomu zamknięcia poprzedniej świecy.
Cena otwarcia używana w świecy Heikin-Ashi opiera się na średniej ceny otwarcia i zamknięcia z poprzedniej świecy. Zamknięcie jest średnią z otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia bieżącego okresu, a nie tylko ceną zamknięcia. Najwyższa wartość na knocie świecy to najwyższa liczba spośród otwarcia sesji, maksimum dziennego lub zamknięcia. Podobnie, minimum na knocie jest najniższą liczbą sesyjnego minimum, otwarcia lub zamknięcia.
W ten sposób obliczenia Heikin-Ashi tworzą spójniejszy wykres świecowy, który ułatwia identyfikację i śledzenie trendów cenowych.
(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)
Bardziej jednolity wykres jest szczególnie przydatny do analizy niestabilnych lub zmiennych cen aktywów.
Kto wynalazł świece Heikin-Ashi?
Teraz gdy wyjaśniliśmy już zasady działania świec Heikin-Ashi, zagłębmy się w ich historię.
Świece Heikin-Ashi, czasami pisane również jako Heiken-Ashi, zostały opracowane przez japońskiego handlarza ryżem Munehisa Homma w 1700 roku. Homma jest uważany przez wielu za ojca analizy technicznej ze względu na jego pracę nad identyfikacją trendów cenowych.
Ówczesny rynek ryżu w Osace działał w oparciu o coś, co można uznać za wczesną wersję rynku kontraktów terminowych z wykorzystaniem kuponów, którymi następnie handlowano z zyskiem przed fizyczną dostawą ryżu. Homma zaobserwował wpływ emocji traderów na ich decyzje handlowe i zidentyfikował wpływ nastroju na rynki napędzane strachem i chciwością. Wprowadził koncepcję handlu price action opartego na oczekiwaniach odwrócenia hossy lub bessy.
Homma stworzył pierwsze wykresy świecowe i wykorzystał je do identyfikacji określonych wzorców handlowych, które tworzyły się przed zmianami kierunku cen ryżu. Zrozumienie psychologii napędzającej trendy cenowe dało mu przewagę nad innymi inwestorami, co opisał w swojej książce „The Fountain Of Gold: The Three Monkey Record Of Money”.
Dlaczego świece Heikin-Ashi są przydatne dla inwestorów?
Analiza świec Heikin-Ashi zapewnia inwestorom sposób na zidentyfikowanie początku głównych trendów cenowych i odwrócenia trendów poprzez odfiltrowanie codziennego szumu na rynkach akcji. Jest to szczególnie przydatne w okresach wysokiej zmienności, kiedy łatwo jest stracić z oczu ruchy długoterminowe. Inwestorzy mogą korzystać z wykresów, aby określić, kiedy otworzyć lub utrzymać pozycję handlową i kiedy wyjść z niej przed odwróceniem, dużymi stratami z inwestycji i uniknięciem dużych strat.
Wskaźniki Heikin-Ashi mogą być stosowane do dowolnego przedziału czasowego – godzinowego, dziennego, miesięcznego itp. – chociaż wykresy przedstawiające dłuższe ramy czasowe są zazwyczaj bardziej wiarygodne. W połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi tworzą pełniejszy obraz kierunku ceny aktywów. Inwestorzy mogą używać wykresów Heikin-Ashi do analizy rynków forex i towarów, a także akcji i indeksów.
Jak interpretować świece Heikin-Ashi
Odczytywanie świec Heiken-Ashi jest stosunkowo proste, ale ważne jest, aby inwestorzy rozumieli, jak działają i co reprezentują, aby móc je wykorzystywać do podejmowania świadomych decyzji handlowych.
Na rynku o trendzie wzrostowym, wykres Heikin-Ashi będzie zazwyczaj pokazywał progresję zielonych (lub innych kolorowych) świec bez dolnego cienia lub knota. I odwrotnie, w trendzie spadkowym nie ma górnego knota na (zazwyczaj) czerwonych świecach.
(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)
Gdy rynki zmieniają kierunek i nastroje, występuje większa zmienność, a świece przypominają doji na tradycyjnych wykresach świecowych, z mniejszymi korpusami i dłuższymi knotami. Gdy trendy się odwracają, kolory świec zmieniają się.
Oprócz świec, na wykresach Heikin-Ashi znajdują się trzy rodzaje trójkątów: malejący, rosnący i symetryczny. Jeśli świece przebiją się powyżej górnej granicy trójkąta zwyżkującego lub symetrycznego, trend wzrostowy prawdopodobnie będzie kontynuowany, natomiast jeśli świece spadną poniżej dolnej granicy trójkąta zniżkującego, wykres wskazuje na prawdopodobny trend spadkowy.
(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)
Jak handlować przy użyciu świec Heikin-Ashi
Korzystanie ze strategii świecowej Heiken-Ashi może pomóc inwestorom zidentyfikować początek silnych trendów i odpowiednio dostosować swoje portfele otwierając lub zwiększając długie pozycje gdy pojawiają się trendy zwyżkowe i zamykając pozycje, gdy trendy stają się spadkowe.
Kiedy wykresy pokazują świece bez knotów lub cieni na dolnym końcu, stanowią one silny sygnał początku hossy trendu, za którym inwestorzy mogą podążać, aby zmaksymalizować zyski, zamiast sprzedawać akcje wcześniej i pozostawiać zyski na stole. Gdy świece nie mają knotów na wyższym końcu, wskazują na początek bessy i skłaniają inwestorów do sprzedaży akcji w celu uniknięcia strat. Im dłuższa sekwencja świec bez knotów, tym mocniejszy oznacza trend.
Świece z krótszymi korpusami i dłuższymi knotami wskazują, że inwestorzy powinni być świadomi przerwy w trendzie. Trend może następnie odwrócić kierunek lub wznowić ruch w tym samym kierunku. Interpretacja, która z tych sytuacji jest bardziej prawdopodobna, wymaga pewnych umiejętności i doświadczenia.
Gdy inwestorzy zidentyfikują trend w dowolnym kierunku, mogą skorzystać z kontraktów na różnicę kursową (CFD), aby zająć pozycję w zależności od kierunku ceny aktywów bazowych.
CFD to kontrakty finansowe zawierane zazwyczaj pomiędzy brokerem a spekulantem, w ramach których jedna ze stron zobowiązuje się wypłacić drugiej różnicę w wartości papieru wartościowego powstałą w okresie między otwarciem a zamknięciem transakcji. Możesz utrzymywać pozycję długą, spekulując, że cena wzrośnie, lub pozycję krótką, spekulując, że cena spadnie.
Kontrakty CFD to instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową , które umożliwiają otwarcie większej pozycji przy niewielkiej inwestycji początkowej. Jednak zwielokrotniają one również straty, jeśli cena akcji zmienia się w kierunku przeciwnym do Twojej pozycji.
Ograniczenia techniki świecowej Heikin-Ashi
Technika Heikin-Ashi jest uznawana za wysoce niezawodne narzędzie analityczne, ale ma swoje ograniczenia. Uśredniając wartości, świece nie pokazują dokładnych cen otwarcia i zamknięcia aktywów, a poprzez uwzględnienie cen historycznych wprowadzają opóźnienie czasowe do linii trendu. Podczas gdy gładszy rozkład świec może ułatwić identyfikację trendów, wypełnia on luki cenowe, które inwestorzy często wykorzystują do identyfikacji dynamiki cen, punktów wejścia i stop-loss* poziomy kupna i sprzedaży.
Czynniki te mogą stawiać inwestorów jednodniowych lub inwestorów skalpujących w niekorzystnej sytuacji, szczególnie na szybko zmieniających się rynkach, takich jak forex, dając sygnały, które już się zdezaktualizowały. Pokazuje to znaczenie analizy wykresów Heikin-Ashi w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi w celu zidentyfikowania dokładnych punktów wejścia i wyjścia.
Po wykorzystaniu świec Heikin-Ashi do określenia kierunku rynku, inwestorzy mogą również wykorzystywać wskaźniki trendu w swoich strategiach handlowych, takie jak średnie kroczące i wskaźnik siły względnej (RSI), aby ocenić siłę impetu stojącego za ruchem cen.
*Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane.
Częste pytania
Jak używać świec Heikin-Ashi?
Formacje świecowe Heikin-Ashi to rodzaj techniki wykresów wykorzystywanej do identyfikacji trendów na rynkach finansowych. Są one podobne do standardowych świec, ale sposób obliczania otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia jest inny.
Aby użyć świec Heikin-Ashi, należy najpierw skonfigurować wykres z żądanym przedziałem czasowym i instrumentem. Następnie należy szukać formacji świecowych, aby zidentyfikować trendy. Strategia handlowa Heikin-Ashi może być wykorzystywana do rozpoznawania trendów na dowolnym rodzaju rynku finansowym, w tym na rynku akcji, rynku Forex, towarach i nie tylko. Może być również używany do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia w transakcji.
Jak obliczane są świece Heikin-Ashi?
Świece Heikin-Ashi są obliczane na podstawie średniej z otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia z poprzedniego okresu.
Otwarcie świecy Heikin-Ashi jest średnią otwarcia i zamknięcia z poprzedniego okresu. Zamknięcie jest średnią z otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia bieżącego okresu.
Najwyższy punkt świecy to maksimum szczytu, otwarcia lub zamknięcia bieżącego okresu. Najniższy punkt to minimum, otwarcia lub zamknięcia bieżącego okresu.
Czy handel z użyciem wykresów świecowych jest opłacalny?
Wykresy świecowe dostarczają inwestorom potencjalnie cennych informacji na temat ruchów cen i psychologii rynku. Informacje te mogą potencjalnie pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji handlowych.