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Recenzje Capital.com

Przeczytaj recenzje Capital.com, aby dowiedzieć się o nas więcej. Poznaj opinie klientów na wszystkich poziomach doświadczenia i przekonaj się, dlaczego wybrali naszą platformę.

Co mówią o nas w branży 1

Nasze intuicyjne produkty, pomocny zespół obsługi i nieustanne innowacje wielokrotnie zdobyły uznanie czołowych autorytetów w branży. Oto tylko kilka naszych ostatnich wyróżnień.
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BrokerChooser
Najlepszy broker CFD (2026)
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Trading.de
Najlepsza platforma handlowa (2025)*
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Good Money Guide
Najlepsze konto handlowe: plebiscyt użytkowników (2025)
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ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Prowizje i opłaty (2025)
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ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Łatwość użytkowania (2025)
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ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Handel kryptowalutami (2025)
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ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Edukacja (2025)
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ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Broker TradingView (2025)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Wyróżniona 5 gwiazdkami aplikacja (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Wyróżniony 5 gwiazdkami dostawca kontraktów CFD (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Wyróżniona 5 gwiazdkami selektywna platforma (2024)
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Online Money Awards
Najlepsza ogólna platforma handlowa (2024)
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Nagroda Finder dla najlepszej platformy handlu walutami
Najbardziej opłacalna platforma handlu walutami (2024)
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Nagroda Finder dla najlepszej platformy handlu walutami
Najlepsza platforma do okazjonalnego handlu walutami (2024)
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ForexBrokers.com
Najlepsza w kategorii: Prowizje i opłaty (2024)
award
ForexBrokers.com
Najlepsza w kategorii: Łatwość użytkowania (2024)
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ForexBrokers.com
Najlepsza w kategorii: Edukacja (2024)
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ForexBrokers.com
Najlepsza w kategorii: Początkujący (2024)
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Online Money Awards
Najlepszy dostawca CFD (2023)
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Good Money Guide
Najlepsza aplikacja handlowa 2023
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Deloitte Technology
#1 najszybciej rozwijająca się firma technologiczna na Cyprze i Bliskim Wschodzie (2023)
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ForexBrokers.com
Najszybciej rozwijający się broker (2023)
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Investment Trends
Ogólne zadowolenie klientów (2022)
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Investment Trends
Stosunek jakości do ceny (2022)

Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

Wyświetlanie naszych 4 i 5-gwiazdkowych recenzji. Konkretne dane użytkownika pozostały celowo anonimowe, aby chronić jego prywatność zgodnie z wymogami RODO.

4.6
Oceny i recenzje
4.7
Oceny i recenzje
4.7
4.6

Przedstawione informacje dotyczą Capital Com Group.

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