StartPiacokIndexekSingapore 25 Future

Kereskedés Singapore 25 Future - SSGM2026 CFD

454.40%
The chart shows the SSGM2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 454.4, a high of 455.16, and a low of 453.51.
Eladás

454.16

Vásárlás

454.4

0.24
Alacsony: 453.51Magas: 455.16
Kereskedő:
50%
Vásárlók:
50%
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.
Kereskedési feltételek
Típus
Ez a pénzügyi piac elérhető CFD kereskedésre.
Bővebb információk:CFD-k
CFD
Árrés0.24
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
SGD 1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.013529 %
(-SGD 1.35)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~SGD 10,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~SGD 9,000.00

-0.01353%
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
SGD 1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.008389 %
(-SGD 0.84)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~SGD 10,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~SGD 9,000.00

-0.00839%
Egynapos finanszírozás kiigazítás időpontja21:00 (UTC)
PénznemSGD
Min kereskedési mennyiség0.1
Margin10.00%
Értéktőzsde
Kereskedési jutalék10%
Garantált stop díj
A garantált stop-loss (GSL) díj csak akkor kerül felszámításra, ha a GSL aktiválódik. Bővebb információkért tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékokrészlegét.
0.03%

1Az ügyletek végrehajtásának díjaként csak az árrést számoljuk fel, vagyis a vásárlási és eladási ár közötti különbséget. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékok részlegét

Kereskedés Singapore 25 Future - SSGM2026 CFD

The MSCI Singapore Free stock index (SiMSCI) is a free-float adjusted market capitalisation weighted index that tracks the performance of large and medium sized companies listed on the Singapore Exchange. It belongs to the larger family of MSCI indices, that is well-tracked by funds, banks and other relevant institutions. The SiMSCI is similar to the STI in terms of the constituent stocks and the two indices are highly correlated. The index is reviewed 4 times a year (in February, May, August and November) with the aim of providing a timely view on the changing performance of the equity market. SiMSCI top constituents include: DBS Group Holdings, OCBC Bank, United Overseas Bank, Singapore Telecom, Keppel Corp, CapitaLand, Genting Singapore PLC, Ascendas REIT, Singapore Exchange and Singapore Airlines.

Felhasználói visszajelzések és értékelések

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

4.8
Értékelések és áttekintések
4.7
Értékelések és áttekintések
4.7
4.6

Három lépés a kezdéshez

1. Nyisson egy fiókot (jogosultsági feltételekhez kötött)2. Fizessen be a saját feltételei szerint3. Kereskedjen, amikor készen áll