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Kereskedés China A50 Future - SFCM2026 CFD

15825.50%
The chart shows the SFCM2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 15825.5, a high of 15930, and a low of 15801.5.
Eladás

15815.5

Vásárlás

15825.5

10
Alacsony: 15801.5Magas: 15930
Kereskedő:
50%
Vásárlók:
50%
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.
Kereskedési feltételek
Típus
Ez a pénzügyi piac elérhető CFD kereskedésre.
Bővebb információk:CFD-k
CFD
Árrés10
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
$1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.01096 %
(-$1.10)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~$10,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~$9,000.00

-0.01096%
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
$1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.01096 %
(-$1.10)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~$10,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~$9,000.00

-0.01096%
Egynapos finanszírozás kiigazítás időpontja21:00 (UTC)
PénznemUSD
Min kereskedési mennyiség0.001
Margin10.00%
Értéktőzsde
Kereskedési jutalék10%
Garantált stop díj
A garantált stop-loss (GSL) díj csak akkor kerül felszámításra, ha a GSL aktiválódik. Bővebb információkért tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékokrészlegét.
0.05%

1Az ügyletek végrehajtásának díjaként csak az árrést számoljuk fel, vagyis a vásárlási és eladási ár közötti különbséget. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékok részlegét

Kereskedés China A50 Future - SFCM2026 CFD

FTSE China A50 index, previously known as the FTSE-Xinhua, is a stock market index represented by the FTSE Group. The China A50 index is considered a benchmark for accessing the Chinese domestic market. It consists of A shares, issued by the companies incorporated in mainland China and traded by institutional and Chinese investors under QFII & RQFII regulation. The China A50 index consists of 50 of the largest Chinese A share companies, listed on the Shenzhen and Shanghai stock exchanges. The A50 is a real-time, free-float adjusted and liquidity-screened index that can be used as the basis for on-exchange and derivative products and ETFs. Trade CFDs on China A50 with Capital.com

Felhasználói visszajelzések és értékelések

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

4.8
Értékelések és áttekintések
4.7
Értékelések és áttekintések
4.7
4.6

Három lépés a kezdéshez

1. Nyisson egy fiókot (jogosultsági feltételekhez kötött)2. Fizessen be a saját feltételei szerint3. Kereskedjen, amikor készen áll