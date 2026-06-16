StartPiacokDevizaUS Dollar / Russian Ruble

Kereskedés US Dollar / Russian Ruble CFD

86.39+5.96%
The chart displays the USD/RUB exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 86.39, a high of 81.613, and a low of 81.049.
Eladás

81.51

Vásárlás

86.39

4.88
Alacsony: 81.049Magas: 81.613
Kereskedő:
50%
Vásárlók:
50%
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.
Kereskedési feltételek
Típus
Ez a pénzügyi piac elérhető CFD kereskedésre.
Bővebb információk:CFD-k
CFD
Árrés4.88
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
RUB 1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.004113 %
(-RUB 0.08)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~RUB 2,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~RUB 1,000.00

-0.00411%
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
RUB 1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.004107 %
(-RUB 0.08)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~RUB 2,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~RUB 1,000.00

-0.00411%
Egynapos finanszírozás kiigazítás időpontja21:00 (UTC)
PénznemRUB
Min kereskedési mennyiség1000
Margin50.00%
Értéktőzsde
Kereskedési jutalék10%
Garantált stop díj
A garantált stop-loss (GSL) díj csak akkor kerül felszámításra, ha a GSL aktiválódik. Bővebb információkért tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékokrészlegét.
0.1%

1Az ügyletek végrehajtásának díjaként csak az árrést számoljuk fel, vagyis a vásárlási és eladási ár közötti különbséget. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékok részlegét

Kereskedés US Dollar / Russian Ruble CFD

The base currency is USD. The counter currency is RUB. The dollar to ruble rate shows how much one American dollar is worth against the Russian ruble. This is the most popular Forex pair to trade the Russian ruble, which connects currencies of two leading global economies. The ruble (symbol ₽) is regulated by the Central Bank of Russia. The US dollar is the world’s most dominant currency, controlled and issued by the United States Federal Reserve System. The dollar to ruble rate is sensitive to changes in global energy prices. The USD/RUB chart is available at Capital.com.

Felhasználói visszajelzések és értékelések

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

4.6
Értékelések és áttekintések
4.7
Értékelések és áttekintések
4.7
4.6

Három lépés a kezdéshez

1. Nyisson egy fiókot (jogosultsági feltételekhez kötött)2. Fizessen be a saját feltételei szerint3. Kereskedjen, amikor készen áll