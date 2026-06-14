StartPiacokDevizaEUR/SEK Forward

Kereskedés EUR/SEK Forward CFD

10.87890%
The chart displays the EURSEKZ2026 exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 10.8789, a high of 10.8832, and a low of 10.8641.
Eladás

10.8645

Vásárlás

10.8789

0.01439
Alacsony: 10.8641Magas: 10.8832
Kereskedő:
50%
Vásárlók:
50%
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.
Kereskedési feltételek
Típus
Ez a pénzügyi piac elérhető CFD kereskedésre.
Bővebb információk:CFD-k
CFD
Árrés0.01439
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
SEK 1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.00411 %
(-SEK 0.82)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~SEK 20,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~SEK 19,000.00

-0.00411%
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
SEK 1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.00411 %
(-SEK 0.82)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~SEK 20,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~SEK 19,000.00

-0.00411%
Egynapos finanszírozás kiigazítás időpontja21:00 (UTC)
PénznemSEK
Min kereskedési mennyiség100
Margin5.00%
Értéktőzsde
Kereskedési jutalék10%
Garantált stop díj
A garantált stop-loss (GSL) díj csak akkor kerül felszámításra, ha a GSL aktiválódik. Bővebb információkért tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékokrészlegét.
0.03%

1Az ügyletek végrehajtásának díjaként csak az árrést számoljuk fel, vagyis a vásárlási és eladási ár közötti különbséget. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékok részlegét

Kereskedés EUR/SEK Forward CFD

The base currency – EUR. The counter currency – SEK. The EUR/SEK chart represents the relationship between Euro and Swedish krona. Though Sweden constitutes the part of the Euro-Zone and is obliged to adopt Euro currency according to the Accession Treaty of 1995, the nation still maintains its 230-year-old krona. During the financial crisis EUR is strongly appreciated, but the Swedish crown (krona) also takes advantage from the current Euro-Zone crisis, because people worry about the future of the single bloc currency. As the Euro-Zone keeps facing numerous economic challenges, the EUR/SEK currency pair will continue to be volatile. To browse the latest Forex EUR/SEK rates, follow Capital.com.

Felhasználói visszajelzések és értékelések

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

4.8
Értékelések és áttekintések
4.7
Értékelések és áttekintések
4.7
4.6

Három lépés a kezdéshez

1. Nyisson egy fiókot (jogosultsági feltételekhez kötött)2. Fizessen be a saját feltételei szerint3. Kereskedjen, amikor készen áll