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Capital.com értékelések

Olvassa el a Capital.com értékeléseit, ha szeretne többet megtudni rólunk. Fedezze fel különböző tapasztalati szintű ügyfeleink visszajelzéseit, és tudja meg miért választották platformunkat.

Hogyan vélekedik rólunk az iparág 1

Az intuitív termékeinkre, odaadó ügyfélszolgálatunkra és folyamatos innovációnkra gyakran felfigyelnek az iparág piacvezető szervezetei. Íme néhány a legutóbbi elismeréseink közül.
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BrokerChooser
Legjobb CFD bróker (2026)
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Trading.de
Legjobb kereskedési platform (2025) *
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Good Money Guide
Legjobb kereskedési fiók: Közönségdíj (2025)
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ForexBrokers.com
Kategória legjobbja: Jutalékok és díjak (2025)
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ForexBrokers.com
Kategória legjobbja: Kezelhetőség (2025)
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ForexBrokers.com
Kategória legjobbja: Kripto kereskedés (2025)
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ForexBrokers.com
Kategória legjobbja: Oktatás (2025)
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ForexBrokers.com
Kategória legjobbja: TradingView bróker (2025)
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Investors' Chronicle és Financial Times
5 csillagos nyertes - App (2024)
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Investors' Chronicle és Financial Times
5 csillagos nyertes - CFD szolgáltató (2024)
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Investors' Chronicle és Financial Times
5 csillagos nyertes - Szelektív platform (2024)
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Online Money Awards
Legjobb átfogó kereskedési platform (2024)
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Finder devizakereskedési platform díj
Legelőnyösebb devizakereskedési platform (2024)
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Finder devizakereskedési platform díj
Legjobb alkalmi devizakereskedési platform (2024)
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ForexBrokers.com
Kategóriájában a legjobb: Jutalékok és díjak (2024)
award
ForexBrokers.com
Kategóriájában a legjobb: Könnyű használat (2024)
award
ForexBrokers.com
Kategóriájában a legjobb: Oktatás (2024)
award
ForexBrokers.com
Kategóriájában a legjobb: Kezdőknek (2024)
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Online Money Awards
Legjobb CFD-szolgáltató (2023)
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Good Money Guide
Legjobb kereskedési app 2023-ban
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Deloitte Technology
#1 Leggyorsabban növekvő technológiai vállalat Cipruson és a Közel-Keleten (2023)
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ForexBrokers.com
Leggyorsabban növekvő bróker (2023)
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Investment Trends
Teljes ügyfél-elégedettség (2022)
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Investment Trends
Árértékarány (2022)

Felhasználói visszajelzések és értékelések

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

4.6
Értékelések és áttekintések
4.7
Értékelések és áttekintések
4.7
4.6

1 A megjelenített információ a Capital Com Groupra vonatkozik.

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