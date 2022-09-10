Olvassa el a Capital.com értékeléseit, ha szeretne többet megtudni rólunk. Fedezze fel különböző tapasztalati szintű ügyfeleink visszajelzéseit, és tudja meg miért választották platformunkat.
Érthető weboldal,egyszerű kezelés
Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.
Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.
Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!
Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt
Pénzt jó vele kereskedni
Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.
Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.
A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen
Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.
Egy jó app. Ajánlani tudom.
4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.
1 A megjelenített információ a Capital Com Groupra vonatkozik.
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