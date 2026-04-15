Négociation Tyson Foods - TSN CFD

À propos de Tyson Foods

Tyson Foods, Inc. est une entreprise alimentaire axée sur les protéines. Ses segments comprennent le bœuf, le porc, le poulet et les aliments préparés. Le secteur du bœuf comprend les activités liées à la transformation du bétail vivant et à la transformation des carcasses de bœuf habillées en coupes primaires et sub-primaires et en produits prêts à l'emploi. Il comprend également les ventes de produits connexes tels que les peaux et les viandes diverses, ainsi que les opérations logistiques visant à acheminer les produits dans la chaîne d'approvisionnement. Le segment du porc comprend les opérations liées à la transformation des porcs vivants de marché et à la transformation des carcasses de porc en coupes primaires et sub-primaires et en produits prêts à l'emploi. Le segment du poulet comprend les opérations nationales liées à l'élevage et à la transformation de poulets vivants en produits de poulet frais, congelés et à valeur ajoutée, ainsi que l'achat de matières premières pour ces produits, et les ventes de produits connexes. Le segment des aliments préparés comprend les opérations liées à la fabrication et à la commercialisation de produits alimentaires congelés et réfrigérés, ainsi que les opérations logistiques visant à déplacer les produits dans la chaîne d'approvisionnement.