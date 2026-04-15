Négociation Teledyne Technologies Inc - TDY CFD
À propos de Teledyne Technologies Incorporated
Teledyne Technologies Incorporated fournit des technologies habilitantes pour les marchés industriels en croissance. Ces marchés comprennent l'automatisation et la surveillance de l'état des usines, la surveillance environnementale de la qualité de l'air et de l'eau, etc. La Société compte quatre segments. Le segment de l'imagerie numérique comprend des capteurs, des caméras et des systèmes, dans les spectres visible, infrarouge, ultraviolet et rayons X, destinés à être utilisés dans les secteurs industriel, scientifique, gouvernemental, spatial, de la défense, de la sécurité et autres. Le segment Instrumentation fournit des instruments de surveillance et de contrôle pour les applications marines, environnementales, industrielles et autres, ainsi que des équipements de test et de mesure électroniques. Le secteur de l'électronique aérospatiale et de défense fournit des composants et sous-systèmes électroniques, des composants et équipements d'acquisition de données et de communication, des interconnexions pour environnements difficiles, des batteries d'aviation générale et d'autres composants. Le segment des systèmes d'ingénierie fournit des solutions d'ingénierie de systèmes, d'intégration et de développement technologique, ainsi que de fabrication.
- IndustrieAerospace / Defense
- Adresse1049 Camino Dos Rios, THOUSAND OAKS, CA, United States (USA)
- Employés14500
- CEORobert Mehrabian