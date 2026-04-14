Négociation Sumco Corporation - 3436 CFD
À propos de Sumco Corp
Sumco Corp est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de silicium de haute pureté. La Société exploite le segment du silicium de haute pureté, qui est principalement impliqué dans la fabrication et la vente de diverses plaquettes de silicium pour semi-conducteurs, y compris des plaquettes polies, des plaquettes épitaxiales et d'autres semi-conducteurs utilisés dans la fabrication de produits de mémoire et d'unités de micro-traitement (MPU). La Société fabrique des plaquettes polies de diamètres et des plaquettes épitaxiales avec un traitement spécial en surface sur des bases de fabrication nationales et étrangères.
- IndustrieSemiconductors
- Adresse7F, Seavance North, 1-2-1, Shibaura, MINATO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés8469
- CEOMayuki Hashimoto