Négociation Sprout Social Inc - SPT CFD

À propos de Sprout Social Inc

Sprout Social, Inc. est engagée dans la conception, le développement et l'exploitation d'un outil de gestion des médias sociaux basé sur le Web permettant aux entreprises de gérer et de mesurer leur présence en ligne. La société fournit aux organisations une plate-forme centralisée pour gérer leurs efforts en matière de médias sociaux entre les parties prenantes et les fonctions commerciales. Son logiciel en nuage rassemble la messagerie sociale, les données et les flux de travail dans un système unifié d'enregistrement, d'intelligence et d'action. La plateforme en nuage facile à utiliser de la société permet aux organisations de toutes tailles de créer des relations plus fortes grâce aux médias sociaux, de créer et de publier du contenu efficace, de mesurer et d'améliorer les performances, et de mieux comprendre leurs marchés et leurs clients. La plateforme de la société peut être déployée rapidement par les nouveaux clients sans l'engagement direct de leurs équipes de vente ou de services. Elle propose également un modèle d'essai gratuit de 30 jours qui permet aux clients potentiels de configurer et d'utiliser son logiciel en quelques minutes et sans assistance.