Négociation Recruit Holdings Co., Ltd. - 6098 CFD

À propos de Recruit Holdings Co., Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd. est une société de portefeuille établie au Japon qui fournit des services de publicité de recrutement, de promotion des ventes et de dotation en personnel. La société exerce ses activités dans trois secteurs d'activité. Le secteur des technologies des ressources humaines (RH) comprend le site Web d'information sur l'emploi en ligne Indeed, le site Web d'annonces d'emploi et d'information sur les entreprises Glassdoor et soutient les activités de recherche d'emploi et de recrutement des utilisateurs. Le segment Médias et solutions comprend le secteur de la promotion des ventes et le secteur des ressources humaines. Dans le domaine de la promotion des ventes, la société fournit des services et améliore la gestion et l'efficacité commerciale dans les domaines du logement, du mariage, des voyages, de la nourriture et des boissons, ainsi que de la beauté. Dans le domaine des ressources humaines, la société fournit des services qui soutiennent les activités de recherche d'emploi des utilisateurs et les activités de recrutement des clients en utilisant les médias de la société. Le secteur du recrutement se compose de la zone de répartition nationale et de la zone de répartition à l'étranger.