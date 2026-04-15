Négociation Rapid7, Inc. - RPD CFD
À propos de Rapid7, Inc.
Rapid7, Inc. et ses filiales se concentrent sur l'amélioration de la sécurité par la visibilité, l'analyse et l'automatisation grâce à sa plateforme Insight. Les services de la société comprennent la consultation de certification, l'audit de cybersécurité, l'évaluation technique et d'autres services de sécurité. La société offre à ses clients des services complets de consultation en matière de certification. Le travail de la société comprend l'analyse des écarts, l'identification de la portée, l'élaboration de politiques, la mise en œuvre et l'audit interne. Son audit de sécurité des technologies de l'information (TI) permet d'avoir une compréhension globale de l'environnement TI et anticipé d'une organisation. La société fournit une évaluation technique professionnelle qui implique une combinaison de tâches manuelles et d'exécutions d'outils, et de l'environnement réseau à l'application pour examiner l'environnement informatique d'une organisation. Les autres services de sécurité de la société fournissent une gamme de services de sécurité informatique sous différents aspects pour aider l'organisation à s'aligner sur ses objectifs commerciaux.