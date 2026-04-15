Négociation ProShares UltraShort 20+ Year Treasury - TBT CFD
À Propos de ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
Le fonds cherche à obtenir des résultats d'investissement quotidiens, avant frais et dépenses, qui correspondent à deux fois l'inverse (-2x) de la performance quotidienne de l'indice ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond. Le fonds investit dans des instruments financiers qui, selon ProShare Advisors, devraient produire des rendements quotidiens conformes à l'objectif d'investissement du fonds. L'indice comprend des titres du Trésor américain émis par le public, dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à vingt ans et dont la valeur nominale en circulation est égale ou supérieure à 300 millions de dollars, à l'exclusion des montants détenus par la Réserve fédérale.