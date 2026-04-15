Négociation Paramount Resources Ltd. - POUca CFD
À propos de Paramount Resources Ltd
Paramount Resources Ltd est une société d'énergie basée au Canada qui se concentre sur le développement de son portefeuille de ressources diverses tout en créant de la valeur pour les actionnaires. La société explore, développe, produit et commercialise du gaz naturel, du pétrole et des liquides de gaz naturel en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle possède un portefeuille de zones de ressources dans la région de Kaybob et le centre de l'Alberta, qui comprend plusieurs positions sur les terres et les ressources telles que Kaybob Montney Oil, Kaybob South Duvernay Willesden Green et East Shale Basin Duvernay, Cardium, Glauconite et Ellerslie.
- IndustrieOil & Gas Exploration and Production (NEC)
- Adresse421 7 Ave SW Suite 2800, CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés421
- CEOJames Riddell