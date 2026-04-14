Négociation Nu Skin Enterprises, Inc. - NUS CFD
À propos de Nu Skin Enterprises, Inc.
Nu Skin Enterprises, Inc. est une société holding qui exploite l'unité Nu Skin. Nu Skin développe et distribue des produits de beauté et de bien-être qui sont vendus dans le monde entier sous les marques Nu Skin, Pharmanex et ageLOC. Nu Skin propose des produits de beauté et de soins personnels, dont Body, DR. Dana, Epoch, Nu Colour, Nutricentials, Tri-Phasic White et Tru Face. Pharmanex offre des produits nutritionnels, dont ageLOC R2, ageLOC Vitality, ageLOC Youth, g3, LifePak, TR90 et S3 Scanner. La société exerce ses activités par le biais de sept segments, qui consistent en sept secteurs géographiques Nu Skin, à savoir la Chine continentale, la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est/Pacifique, qui comprend l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres marchés, les Amériques, qui comprennent le Canada, l'Amérique latine et les États-Unis, le Japon, Hong Kong/Taiwan, qui comprend également Macao, et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, qui comprend l'Europe ainsi qu'Israël, la Russie et l'Afrique du Sud.