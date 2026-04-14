Négociation NH Foods Ltd. - 2282jp CFD
À propos de NH Foods Ltd
NH Foods Ltd. est une société basée au Japon principalement active dans le secteur de la transformation de la viande. La Société exerce ses activités dans quatre segments d'activité. Le segment Processing produit et vend des jambons, des saucisses et d'autres aliments transformés. Le segment Meat est engagé dans l'élevage de porcs, de bovins et de poulets de chair, ainsi que dans la transformation et la vente de produits carnés. Le segment Associated Company est engagé dans la production et la vente de produits laitiers et de produits aquatiques. Le segment Overseas est principalement engagé dans la gestion de filiales à l'étranger, ainsi que dans la fabrication et la vente de produits alimentaires transformés, de viande et de produits aquatiques.
- IndustrieFood Processing
- Adresse18F, BREEZE TOWER, 2-4-9, Umeda, Kita-ku, OSAKA-SHI, OSK, Japan (JPN)
- Employés17168
- CEOYoshihide Hata