Négociation LexinFintech Holdings Ltd. - LX CFD
À propos de LexinFintech Holdings Ltd.
LexinFintech Holdings Ltd. est une société de portefeuille. La société est principalement engagée dans la fourniture de services de vente directe en ligne et de services de financement des consommateurs en ligne. La plateforme de crédit à la consommation en ligne de la société, Fenqile, offre aux clients des prêts personnels à tempérament, des prêts d'achat à tempérament et d'autres produits de prêt. Par le biais de sa plateforme d'investissement en ligne, Juzi Licai, la société associe les financements des investisseurs individuels aux prêts des clients. La Société offre également une ligne de crédit Le Card à ses clients. La société répond aux besoins de crédit des clients âgés de 18 à 36 ans en Chine.