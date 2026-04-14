Négociation LegalZoom.com, Inc. - LZ CFD

À propos de LegalZoom.com, Inc.

LegalZoom.com, Inc. est une plateforme en ligne de solutions juridiques et de conformité aux États-Unis. La société propose des services de conformité continue, des conseils et des déclarations fiscales, des dépôts de marques et des plans de succession. Elle propose également une gamme de services pour les familles, notamment des services de planification successorale, de divorce, de changement de nom, de baux résidentiels, de transferts d'actes et des services d'abonnement à des avocats. La société offre aux petites entreprises des services de transaction et d'abonnement. Les offres de transaction comprennent des documents juridiques, des dépôts commerciaux et des services connexes pour les propriétaires de petites entreprises et leurs familles, tels que la création d'entreprises, les dépôts annuels de conformité, la propriété intellectuelle, les documents de planification successorale, les formulaires et les accords. Les offres d'abonnement comprennent des solutions de conformité et des services d'abonnement de professionnels accrédités, notamment des services de conseil juridique et fiscal. Elle fournit également des services tels que les licences d'entreprise, la tenue de livres, les services bancaires, les outils de productivité et l'assurance commerciale.