Négociation Lamb Weston Holdings, Inc. - LW CFD

À propos de Lamb Weston Holdings Inc

Lamb Weston Holdings, Inc. est un producteur, distributeur et distributeur de produits de pommes de terre surgelés. La Société opère à travers quatre segments : Global, Foodservice, Retail et Other. Le segment mondial comprend les produits de pommes de terre surgelés vendus en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux en général aux chaînes de restaurants nord-américaines et aux clients internationaux. Le portefeuille de produits de ce segment comprend des pommes de terre surgelées et des hors-d'œuvre vendus sous la marque Lamb Weston, ainsi que de nombreuses étiquettes de clients. Le secteur de la restauration comprend des produits de pommes de terre surgelés vendus aux États-Unis et au Canada. Les produits de ce segment sont les pommes de terre surgelées, les ingrédients commerciaux et les hors-d'œuvre vendus sous la marque Lamb Weston, ainsi que de nombreuses étiquettes de clients. Le secteur de la vente au détail comprend les produits de pommes de terre surgelés destinés aux consommateurs vendus principalement aux épiceries, aux marchands de masse, aux clubs et aux détaillants spécialisés. Les produits de ce segment sont des pommes de terre surgelées vendues sous les marques Grown in Idaho et Alexia.