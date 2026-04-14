Négociation Komatsu Ltd. - 6301 CFD
À propos de Komatsu Ltd.
KOMATSU LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la recherche, le développement, la vente et le financement de produits tels que les machines de construction. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des machines de construction et des véhicules fournit des machines de forage, des machines de chargement, des machines pour la préparation des sols et des routes, des machines de transport, des machines forestières, des machines de construction souterraine, des machines d'exploitation minière souterraine, des machines de recyclage environnemental, des véhicules industriels, des produits moulés et des services logistiques. Le segment Retail Finance est engagé dans le financement des ventes d'équipements de construction et d'exploitation minière. Le segment Industrial Machinery & Others fournit des machines à forger, des machines à tôle, des machines-outils, des dispositifs de contrôle de la température, ainsi que des munitions et des véhicules blindés liés à la défense, entre autres. La société fournit également des lasers excimers pour d'autres équipements d'exposition des semi-conducteurs.