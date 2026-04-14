Négociation JOYY Inc. - JOYY CFD

À propos de JOYY Inc.

JOYY Inc, anciennement YY Inc. (YY), est une plateforme sociale qui engage les utilisateurs dans des activités de groupe en ligne en temps réel par la voix, la vidéo et le texte sur des ordinateurs personnels et des appareils mobiles. Les segments de la société comprennent YY IVAS et autres, la diffusion Huya et 100 Education. YY permet aux utilisateurs de créer et d'organiser des groupes de tailles diverses pour découvrir et participer à une gamme d'activités en ligne, notamment des émissions musicales, des jeux en ligne, des émissions de rencontres, la diffusion de jeux en direct et l'apprentissage en ligne. YY offre aux utilisateurs une expérience de divertissement par le biais de sa communauté sociale. Elle possède les noms de domaine YY.com, Duowan.com, 100.com, Huya.com, Edu24ol.com et Zhiniu8.com. La plateforme YY de la société, y compris YY.com, est exploitée conjointement par le personnel de Guangzhou Huaduo et de Zhuhai Duowan. Son produit, YY Client, permet aux utilisateurs de s'engager dans des interactions en ligne en direct. Son YY basé sur le Web permet aux utilisateurs de mener des interactions en temps réel par le biais de navigateurs Web sans nécessiter de téléchargement ou d'installation.