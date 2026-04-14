Négociation Isuzu Motors Limited - 7202 CFD
À propos de Isuzu Motors Limited
ISUZU MOTORS LIMITED est un constructeur automobile basé au Japon. La société est principalement engagée dans la fabrication et la vente d'automobiles, de composants et de moteurs industriels, ainsi que dans la fourniture de services liés à la logistique. La société fabrique et vend des véhicules commerciaux et des véhicules commerciaux légers (LCV), tels que des camions de grande taille, des autobus, des camions de petite taille et des camionnettes, ainsi que des composants automobiles et des moteurs industriels.