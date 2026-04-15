Négociation Invesco WilderHill Clean Energy ETF - PBW CFD
À Propos de Invesco WilderHill Clean Energy ETF
L'indice est composé d'actions de sociétés cotées en bourse et cotées sur une grande place boursière aux États-Unis, qui sont engagées dans la promotion d'une énergie plus propre et de la conservation ou qui sont importantes pour le développement de l'énergie propre. Les actions sont incluses dans l'indice sur la base de l'évaluation du fournisseur de l'indice selon laquelle ces sociétés bénéficieront considérablement d'une transition sociétale vers l'utilisation d'une énergie plus propre, d'énergies renouvelables sans CO2 et de la conservation. Ce FNB offre une façon unique de jouer l'énergie propre, en mettant l'accent sur les sociétés qui se concentrent sur les sources d'énergie plus vertes et généralement renouvelables et sur les technologies qui facilitent l'énergie propre. Ainsi, le profil d'exposition sectorielle du PBW peut différer de celui de fonds comme ICLN ; le PBW est fortement axé sur les sociétés de technologie, répartissant le reste de l'exposition entre les industries, les matériaux, les sociétés de consommation, les services publics et même les sociétés de soins de santé.