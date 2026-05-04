Négociation IAMGOLD Corporation - IMGca CFD
À propos de Iamgold Corp
Iamgold Corp est une société minière aurifère basée au Canada. Son portefeuille de mines d’or en exploitation comprend les mines d’or Rosebel, Essakane Gold, Westwood Gold MinenCanada, Yatela Gold Mine Mali et Fayolle. La mine d'or Rosebel est située dans le district de Brokopondo au nord-est du Suriname, en Amérique du Sud; Le projet Essakane est situé au nord-est du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest; Le projet Westwood est situé sur la propriété Doyon, à environ 2,5 kilomètres à l'est de l'ancienne mine d'or Doyon dans le canton de Bousquet, à environ 40 kilomètres à l'est de Rouyn-Noranda et à environ 80 kilomètres à l'ouest de Val d'Or dans le sud-ouest du Québec, Canada. La mine d'or de Yatela est située à environ 25 kilomètres au nord de la mine d'or de Sadiola dans le sud-ouest du Mali, en Afrique de l'Ouest, près de la frontière sénégalo-malienne.
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