Négociation Helix Energy Solutions Group, Inc. - HLX CFD
À propos de Helix Energy Solutions Group, Inc.
Helix Energy Solutions Group, Inc. est une société internationale de services énergétiques offshore. La société fournit des services à l'industrie énergétique offshore, en se concentrant sur l'intervention sur les puits et les opérations de robotique. La société opère dans trois segments : Intervention sur puits, Robotique et Installations de production. Le secteur de l'intervention sur les puits comprend les navires et les équipements utilisés pour accéder aux puits offshore afin d'effectuer des opérations d'amélioration ou de démantèlement des puits. Son segment Robotique comprend des véhicules télécommandés (ROV), des trancheuses et un ROVDrill, qui sont conçus pour compléter les services d'intervention sur les puits et la construction offshore sur les marchés du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Son segment Installations de production comprend l'Helix Producer I (le HP I), un navire de production flottant à positionnement dynamique en forme de navire, le système de réponse rapide Helix (le HFRS) et ses propriétés pétrolières et gazières.