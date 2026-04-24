Négociation H&R Block - HRB CFD
À propos de H&R Block
H&R Block, Inc. (H&R Block), par le biais de ses filiales, fournit des services de préparation de déclarations de revenus et d'autres services. La société offre des solutions de préparation de déclarations de revenus assistées et faites soi-même (DIY) par le biais de multiples canaux (y compris en personne, en ligne et par des applications mobiles, virtuelles et des logiciels de bureau) et distribue des services et des produits de la marque H&R Block. La société offre également des solutions financières pour les petites entreprises par le biais de ses bureaux détenus par la société ou franchisés et en ligne par le biais de Wave. L'entreprise offre également à ses clients américains une gamme de services supplémentaires, y compris les RT, le plan de service prolongé Peace of Mind (POM), la carte prépayée H&R Block Emerald Mastercard (Emerald Card), les EA, le Tax Identity Shield (TIS), les RA et les solutions financières pour petites entreprises. Pour ses clients canadiens, l'entreprise offre le POM, le remboursement instantané H&R Block, le paiement avec remboursement H&R Block et des solutions financières pour les petites entreprises.