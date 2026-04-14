Négociation Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - FME CFD
À propos de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA est une société de dialyse rénale basée en Allemagne. La Société fournit des soins de dialyse et des services connexes aux personnes souffrant d'insuffisance rénale terminale (ESRD), ainsi que d'autres services de santé. La société développe et fabrique également une grande variété de produits de soins de santé, notamment des produits de dialyse et des produits non dialysés. Ses produits de dialyse comprennent des appareils d'hémodialyse, des cycleurs péritonéaux, des dialyseurs, des solutions et granulés péritonéaux, des lignées sanguines, des produits pharmaceutiques rénaux et des systèmes de traitement de l'eau. Ses produits autres que la dialyse comprennent les produits cardiopulmonaires aigus et les produits d'aphérèse. La société fournit des cliniques de dialyse qu'elle possède, exploite ou gère avec une large gamme de produits et vend des produits de dialyse à d'autres prestataires de services de dialyse.
- IndustrieHealthcare Facilities / Services
- AdresseElse-Kroener-Strasse 1, BAD HOMBURG VOR DER HOHE, Germany (DEU)
- Employés122909
- CEODieter Schenk