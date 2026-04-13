Négociation Extra Space Storage - EXR CFD
À propos de Extra Space Storage, Inc.
Extra Space Storage Inc. est une fiducie de placement immobilier (FPI) intégrée, autogérée et autogérée. La Société possède, exploite, gère, acquiert, développe et redéveloppe des propriétés d'entreposage libre-service ou des magasins. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : les opérations d'entreposage libre-service et la réassurance des locataires. Ses activités d'exploitation de self-stockage comprennent les opérations de location de magasins en propriété exclusive. Ses activités de réassurance locataire comprennent la réassurance des risques liés à la perte des biens entreposés par les locataires dans ses magasins. Les activités de la Société sont exercées par l'intermédiaire de son partenariat d'exploitation, Extra Space Storage LP (le partenariat d'exploitation). Elle investit dans les magasins en acquérant des magasins en propriété exclusive ou en prenant une participation dans des entités immobilières. La Société détient des participations directes et indirectes dans environ 1,268 installations de stockage. Par ailleurs, la Société gérait 828 magasins pour compte de tiers portant à 2,096 le nombre total de magasins qu'elle possède et/ou gère.
- IndustrieHighways / Railtracks
- Adresse2795 E Cottonwood Pkwy Ste 400, SALT LAKE CITY, UT, United States (USA)
- Employés4309
- CEOJoseph Margolis