Négociation Eutelsat Communications - ETL CFD
À propos de Eutelsat Communications SA
Eutelsat Communications SA est une société holding basée en France qui fournit des services de satellites fixes. Elle offre quatre types de services, y compris des services de diffusion, tels que la diffusion directe à domicile et professionnelle; services à large bande, comprenant l'accès Internet à large bande; services de télécommunications et de données pour assurer des liaisons de communication permanentes depuis tous les points du globe, établir ou rétablir des communications dans un contexte d'urgence et de multidiffusion; ainsi que les communications mobiles et maritimes, telles que la gestion de la flotte et les communications maritimes à large bande sur terre et en mer. Elle exploite une flotte de satellites couvrant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ainsi que certaines parties de l'Asie et des Amériques. Elle opère à travers Satelites Mexicanos SA de CV et Noorsat.
- IndustrieSatellite Service Operators
- Adresse32, boulevard Gallieni, MOULINEAUX, France (FRA)
- Employés1132
- CEOEva Berneke