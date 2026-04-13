Négociation Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II - EOS CFD
À propos de Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. Le principal objectif d'investissement du Fonds est de fournir un revenu courant, avec un objectif secondaire d'appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions ordinaires de moyennes et grandes capitalisations. Dans des conditions de marché normales, le Fonds cherche à générer des revenus courants à partir de primes d'options en vendant des options d'achat couvertes sur une grande partie des titres de son portefeuille. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80 % de son actif total dans des actions ordinaires. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires d'émetteurs américains, bien que le Fonds puisse investir jusqu'à 25 % de son actif total dans des titres d'émetteurs étrangers, y compris des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipts - ADR) et autres. En outre, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif total dans d'autres instruments dérivés. Le conseiller en investissement du Fonds est Eaton Vance Management.