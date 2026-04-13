Négociation Dover - DOV CFD
À propos de Dover Corp
Dover Corporation est un fabricant mondial diversifié et un fournisseur de solutions. Elle se concentre sur la fourniture d'équipements et de composants, de consommables, de pièces de rechange, de solutions logicielles et numériques et de services d'assistance. Ses secteurs d'activité comprennent les produits d'ingénierie, l'énergie propre et le ravitaillement, l'imagerie et l'identification, les pompes et les solutions de traitement, et les technologies climatiques et durables. Le segment des produits d'ingénierie propose une gamme de produits comprenant des logiciels et des services. Le segment Clean Energy & Fueling fournit des composants, des équipements, des logiciels et des solutions de services. Le segment Imagerie & Identification fournit des équipements de marquage et de codage de précision, de traçabilité des produits et d'impression textile numérique. Le segment Pumps & Process Solutions fabrique des pompes spécialisées, des solutions de raccordement de fluides, des équipements de traitement des plastiques et des polymères et des composants de précision d'ingénierie. Le segment Climate & Sustainability Technologies fournit des équipements et des systèmes économes en énergie.
- IndustrieIndustrial Machinery / Equipment
- Adresse3005 Highland Pkwy Ste 200, DOWNERS GROVE, IL, United States (USA)
- Employés25000
- CEORichard Tobin