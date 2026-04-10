Négociation BT Group PLC - BT.A CFD
À propos de BT Group plc
BT Group plc est une société de services de communication. La Société vend des services de téléphonie fixe, des produits et services à large bande, mobiles et de télévision, ainsi que divers services de communication allant du téléphone et du haut débit aux solutions informatiques gérées en réseau et à la protection de la cybersécurité. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs: Services Mondiaux, Entreprises, Consommateurs et Openreach. Le segment Services Mondiaux s’engage dans la fourniture de services informatiques gérés en réseau. Son entreprise fournit des services de communication et d’informatique au Royaume-Uni et en République d’Irlande (RoI). Le segment Consommateurs est un fournisseur de services de téléphonie fixe et à large bande au Royaume-Uni. Openreach fournit des services, tels que des connexions en cuivre et en fibre optique entre ses circonscriptions, ainsi que des résidences et des entreprises.
- IndustrieIntegrated Telecommunications Services (NEC)
- AdresseBt Centre, 81 Newgate Street, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés99700
- CEOPhilip Jansen