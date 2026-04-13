Négociation Brandywine Realty Trust - BDN CFD
À propos de Brandywine Realty Trust
Brandywine Realty Trust est une société d'investissement immobilier (REIT) autogérée et auto-administrée, engagée dans l'acquisition, le développement, le redéveloppement, la propriété, la gestion et l'exploitation d'un portefeuille de bureaux et de propriétés à usage mixte. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Philadelphia Central Business District (CBD), Pennsylvania Suburbs, Austin, Texas, Metropolitan Washington, D.C., et Other. Le segment CBD de Philadelphie comprend des propriétés situées dans la ville de Philadelphie en Pennsylvanie. Le segment Pennsylvania Suburbs comprend des propriétés situées dans les comtés de Chester, Delaware et Montgomery dans la banlieue de Philadelphie. Le segment Austin, Texas comprend des propriétés dans la ville d'Austin, au Texas. Le segment Metropolitan Washington, D.C. comprend des propriétés dans le nord de la Virginie, à Washington, D.C., et dans le sud du Maryland. Le secteur Autres comprend des propriétés dans le comté de Camden au New Jersey et des propriétés dans le comté de New Castle au Delaware. La société possède environ 81 propriétés.