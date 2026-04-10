Négociation Borussia Dortmund - BVB CFD
À propos de Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA est une société basée en Allemagne engagée dans l'opération de Ballspielverein Borussia (BVB), un club de football professionnel basé à Dortmund, en Allemagne. Le stade de BVB, le Signal Iduna Park, est une arène spécifique de football capable de contenir environ 81 000 spectateurs lors des matches de la Bundesliga (ligue allemande) ou environ 66 000 spectateurs pour les rencontres internationales qui stipulent que des places assises. La tribune nord du stade abrite également Borussia Park, un centre d'hôtellerie qui s'étend sur deux étages qui comprend un restaurant, un bar et un musée présentant les trophées du club et des expositions qui documentent son histoire. En novembre 2013, la Société a absorbé par la fusion ses filiales BvB Stadion Holding GmbH, BVB Beteiligungs-GmbH et BVB Stadion GmbH.
- IndustrieLeisure / Recreation
- AdresseRheinlanddamm 207-209, DORTMUND, Germany (DEU)
- Employés809
- CEOChristian Kullmann