Négociation Automatic Data Processing, Inc. - ADP CFD

À propos de Automatic Data Processing Inc

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) est un fournisseur de services informatisés de traitement des transactions, de communication de données et d'information. Les segments de la société comprennent les services aux employeurs, les services de courtage, les services de compensation et d'impartition de titres et les services aux courtiers. Employer Services offre une gamme de produits et services d'information sur les ressources humaines (RH), de traitement de la paie et d'administration des avantages sociaux. Brokerage Services fournit des services de traitement des transactions, des applications de productivité de bureau et des solutions de communication avec les investisseurs. Les services de compensation et d'externalisation de titres fournissent à toute société de courtage, quelle que soit sa taille, une gamme appropriée de services d'externalisation pour répondre à ses besoins individuels sur une plate-forme technologique unique. Dealer Services fournit des systèmes intégrés de gestion des concessionnaires et des solutions commerciales. En avril 2006, ADP a vendu ses activités de services de réclamation à Solera, Inc. En mars 2007, la société a réalisé la scission de son groupe de services de courtage.