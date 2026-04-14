Négociation ArcelorMittal - USD - MTus CFD
À propos de ArcelorMittal SA (ADR)
ArcelorMittal S.A. (ArcelorMittal) est une société de portefeuille. La Société et ses filiales possèdent et exploitent des usines de fabrication et d'exploitation minière en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique. celorMittal opère à travers cinq segments, dont l'ALENA; L'Europe ×; Brésil; Afrique et Communauté des Etats Indépendants (ACIS), et des Mines. Le segment de l'ALENA produit des produits plats, longs et tubulaires. Le segment Brésil comprend les opérations à plat du Brésil et les opérations longues et tubulaires du Brésil et des pays voisins. Le segment Europe est le producteur d'acier plat en Europe. Le segment ACIS produit une combinaison de produits plats, longs et tubulaires. Le secteur minier comprend toutes les mines appartenant à ArcelorMittal dans les Amériques, en Asie, en Europe et en Afrique. Elle produit une gamme de produits en acier finis et semi-finis (semi-finis). La Société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale Exosun.
- IndustrieSteel
- Adresse24-26 Boulevard d'Avranches, LUXEMBOURG, Luxembourg (LUX)
- Employés158000
- CEOLakshmi Mittal