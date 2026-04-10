Négociation Anglo American PLC - AALl CFD

À propos de Anglo American plc

Anglo American PLC est une société minière. La Société possède un portefeuille d'activités d'exploitation minière et de ressources inexploitées, principalement des diamants, du cuivre, des métaux du groupe du platine et des produits en vrac. Ses secteurs comprennent la De Beers, les métaux du groupe du platine, le cuivre, le minerai de fer, le nickel et le manganèse, le charbon, ainsi que les sociétés et autres. Le segment De Beers est engagé dans le secteur des diamants. Dans le secteur des métaux du groupe Platinum, la Société exerce ses activités principalement dans le complexe Bushveld en Afrique du Sud. Elle détient des intérêts dans deux mines de cuivre: Los Bronces et Collahuasi au Chili et développe la mine de Quellaveco au Pérou. Ses activités de minerai de fer fournissent aux clients du minerai à teneur en fer par le biais d’actifs au Brésil et en Afrique du Sud. Elle possède des actifs de charbon métallurgique en Australie et des actifs de charbon thermique en Colombie et en Afrique du Sud.